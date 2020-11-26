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Deliçay Köprüsü Tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi Deliçay üzerinde başlattığı köprü çalışmasını tamamladı. Muhtar Turunç, “Halkımız komşu mahallelere ulaşım sağlamak için 20 kilometre yol dolaşmak zorundaydı. Köprünün yapılmasıyla mesafe 30 metreye düştü” dedi.

Deliçay Köprüsü Tamamlandı

Deliçay Köprüsü Tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi Deliçay üzerinde başlattığı köprü çalışmasını tamamladı. Muhtar Turunç, “Halkımız komşu mahallelere ulaşım sağlamak için 20 kilometre yol dolaşmak zorundaydı. Köprünün yapılmasıyla mesafe 30 metreye düştü” dedi.

26 Kasım 2020 Perşembe 17:09
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde ulaşım yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda yeni yol açımı ve asfalt çalışmalarının yanı sıra mahalleler arası ulaşımı kısaltma hedefiyle köprü ve sanat yapıları da inşa ediliyor. Program kapsamında başlatılan projelerden biri daha tamamlandı. Deliçay üzerinde hayata geçirilen ve Yeşilyurt, Altınova, Dadağlı, Selimiye, Önsen ile Kurtlar Mahallelerine ulaşım sağlayacak köprü inşaatında betonlama çalışmaları tamamlandı. Ekipler yeni yolda dolgu çalışmalarını ise sürdürüyor. Bölge mahallelerin arası ulaşımı 20 kilometre kısaltan çalışma, inşa edilecek Önsen Köprüsü ve bağlantı yolları ile de entegre olacak.

Başkan Güngör’e Teşekkür

Yapılan çalışmadan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Turunç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti. Turunç yaptığı açıklamada, “Yapılan köprü önemli bir güzergâh niteliğindeydi. Köprü, Yeşilyurt mahallemizin bağlantı yolu olmasının yanı sıra Altınova, Dadağlı, Selimiye, Önsen, Kurtlar bölgelerine ulaşımı sağlıyordu. Bu güzergâh inşa edilecek Önsen Köprüsü’nün de bağlantı yolu aynı zamanda. Halkımız komşu mahallelere ulaşım sağlamak için 20 kilometre yol dolaşmak zorundaydı. Köprünün yapılmasıyla mesafe 30 metreye düştü. Bu proje hem halkımız hem de çiftçilerimizin yakıt masraflarını da ciddi ölçüde azaltacak.Çalışmalar için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Daire Başkanımıza, ilgili müdürlüklere ve tüm emeği geçenlere şahsım ve tüm mahalle halkım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Deliçay Köprüsü Tamamlandı
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