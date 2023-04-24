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Deprem Bölgesinde Askerlerden Çocuklara 23 Nisan Sürprizi

Kahramanmaraş’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında depremzede çocuklar, mehmetçiğin hediyeleriyle yüzleri güldü.

Deprem Bölgesinde Askerlerden Çocuklara 23 Nisan Sürprizi

Deprem Bölgesinde Askerlerden Çocuklara 23 Nisan Sürprizi

Kahramanmaraş’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında depremzede çocuklar, mehmetçiğin hediyeleriyle yüzleri güldü.

24 Nisan 2023 Pazartesi 10:54

İnsan Vakfı, Yeryüzü Doktorları ve Bir Tebessüme Değer Dernekleriyle birlikte Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsünde düzenlenen 23 Nisan etkinliğinde askerler, depremzede çocukların gönüllerine dokundu. Sabahın erken saatlerinde çadırların önünde toplanan çocuklar için çok anlamlı aktiviteler düzenlendi.

Depremzede çocukları mutlu etme adına yapılan etkinlikte geleneksel oyunlardan halat çekme gibi bir çok oyunla güzel ve eğlenceli çalışmalar yapıldı. Çocukların çok mutlu olduğu görülen oyunlara Metin Acıpayam ile birlikte Yeryüzü Doktorları, İnsan Vakfı ve Bir Tebessüme Değer Derneği katkı sundu.

Çocuklar için pamuk şeker ve birbirinden güzel oyuncaklar hediye edildi.

Etkinlik hakkında konuşan Eğitimci Metin Acıpayam, “Bugün de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel Kahramanmaraş depremzede çocuklara Avşar Kampüsünde mutlu edebilme adına birçok etkinlik düzenliyoruz. İnsan Vakfı, Yeryüzü Doktorları ve Bir Tebessüme Değer Dernekleriyle birlikte burada çocuklarımızı mutlu edebilmek için birçok güzel çalışmalar yapıyoruz. Çok teşekkür ederim” dedi.

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Deprem Bölgesinde Askerlerden Çocuklara 23 Nisan Sürprizi
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