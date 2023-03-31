Deprem Bölgesinde Serada Salatalık Hasadı Başladı

Depremin en fazla etkilediği iller arasında yer alan Kahramanmaraş’ta çiftçiler, yaşadıkları zorluk ve kayıplara rağmen, seralarında domates ve salatalık üretimine başladı.

Tarım işçisi kadınlar, seraların içerisinde bir yandan salatalık hasadı yaparken diğer yandan domates fidelerine bakım yaparak, hummalı bir çalışma yürütüyor.

Kentin tarımsal üretimine büyük katkı sağlayan Kadıoğlu çiftliğinde tüm acılara rağmen üretim devam ediyor.

Bölge çiftçisi Ümmet Güngör, “Büyük bir felaket geçirdik. Çok büyük deprem oldu, can kayıplarımız oldu. Acılarımız büyük, ama buna rağmen hayat devam ediyor. işte seralarda hasat başladı. Salatalık hasadını yaptık bugün. İnşallah domatesler de yakın zamanda devam edecek. İşçilerimiz geldi, Allah devlete zeval vermesin. Dimdik ayaktayız, durmaya da devam edeceğiz” dedi.