Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör, UNDP Heyetini Ağırladı
Başkan Güngör, UNDP Heyetini Ağırladı
Dr. Öğr. Üyesi Toktamış Savaş, Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde
Dr. Öğr. Üyesi Toktamış Savaş,...
SANKO’da “Siyahtan Beyaza Yalnızlıklar” Fotoğaf Sergisi
SANKO’da “Siyahtan Beyaza Yalnızlıklar” Fotoğaf...
SANKO’lu Nevin Ergun yılın sağlık kahramanı seçildi!
SANKO’lu Nevin Ergun yılın sağlık...
SANKO Tıp Öğretim Üyesi Yıldırım, ödüle layık görüldü!
SANKO Tıp Öğretim Üyesi Yıldırım,...

Deprem Bölgesindeki Kamu Personeline Tazminat ve Fazla Çalışma Ücreti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen deprem nedeniyle bölgede görev yapan kamu personeline 6 ay süreyle 2 bin 59 lira 99 kuruş tazminat ödenecek - Deprem nedeniyle fiilen fazla çalışma yaptırılan Devlet Memurları Kanunu'na tabi personele, 6 ay süreyle ve ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen fazla çalışma ücretinin 2 katı, fazla çalışma ücreti olarak ödenecek.

Deprem Bölgesindeki Kamu Personeline Tazminat ve Fazla Çalışma Ücreti

Deprem Bölgesindeki Kamu Personeline Tazminat ve Fazla Çalışma Ücreti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen deprem nedeniyle bölgede görev yapan kamu personeline 6 ay süreyle 2 bin 59 lira 99 kuruş tazminat ödenecek - Deprem nedeniyle fiilen fazla çalışma yaptırılan Devlet Memurları Kanunu'na tabi personele, 6 ay süreyle ve ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen fazla çalışma ücretinin 2 katı, fazla çalışma ücreti olarak ödenecek.

13 Mayıs 2023 Cumartesi 13:49

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde görev yapan kamu personeline 6 ay süreyle 2 bin 59 lira 99 kuruş tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenecek.

Depremlerden etkilenen yerlerdeki kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep ve Şanlıurfa illeri ile Adana ilinin Çukurova, Ceyhan, Seyhan, Kozan ve Yüreğir ilçeleri, Diyarbakır ilinin Bağlar, Bismil, Çermik, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçeleri, Elazığ ilinin merkez, Baskil, Karakoçan, Kovancılar, Maden ve Palu ilçelerinde sürekli görevle fiilen çalışan, Devlet Memurları Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu, Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi personele, kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli ve geçici işçi olarak çalıştırılan personele, kanun hükmünde kararname (KHK) ve diğer mevzuat uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personele, ilgili mevzuatı uyarınca istihdam edilen diğer personele 2 Şubat'tan itibaren 6 ay süreyle 2 bin 59 lira 99 kuruş tazminat ödenecek.

- Geçici görevle gidenler de faydalanabilecek

Söz konusu tazminat, depremle ilgili bir görevin ifası amacıyla karar kapsamındaki yerlerde geçici olarak görevlendirilenlere de verilecek.

Tazminattan, eşlerden her birinin ayrı ayrı yararlanması durumunda her bir eşe bu tutarın yüzde 75'i ödenecek.

Tazminat, fiilen görev yapılan süreyle orantılı olarak ay sonunda yatırılacak ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak.

- Fazla çalışma da karşılıksız bırakılmadı

Ayrıca söz konusu yerlerde deprem nedeniyle fiilen fazla çalışma yaptırılan Devlet Memurları Kanunu'na tabi personele Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, 6 Şubat'tan itibaren 6 ay süreyle ve ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen fazla çalışma ücretinin 2 katı, fazla çalışma ücreti olarak ödenecek.

Fazla çalışma ücreti ile geçici olarak görev yapan personele ödenecek tazminat, AFAD ile ilgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'un ilgili maddesi çerçevesinde ve ilgili valiliklerce açılan özel hesaptan karşılanacak.

Anahtar Kelimeler:
Deprem Bölgesindeki Kamu Personeline Tazminat Ve Fazla Çalışma Ücreti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Kurum deprem illeri için böyle dedi! "Her ilimiz bir mimara emanet"
Bakan Kurum deprem illeri için böyle dedi! "Her ilimiz bir mimara emanet"
TKDK’dan Kahramanmaraş’ta yatırımcılara 50 milyonluk hibe!
TKDK’dan Kahramanmaraş’ta yatırımcılara 50 milyonluk hibe!
Başkan Güngör, UNDP Heyetini Ağırladı
Başkan Güngör, UNDP Heyetini Ağırladı
Kahramanmaraş’ta Sağanak Yağışa Anında Müdahale
Kahramanmaraş’ta Sağanak Yağışa Anında Müdahale
Kahramanmaraş’ta ilaçlama çalışmaları sürüyor!
Kahramanmaraş’ta ilaçlama çalışmaları sürüyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber