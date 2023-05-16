Deprem Bölgesinden Provokatörlere Cevap

Deprem bölgesinden Erdoğan'ın yüzde 70 oy alması üzerine sosyal medyada depremzedeleri üzücü yorumlar yapıldı.

"Devlet yok -gitmedi" diyenler şimdi "keşke ölseydiniz" diye mesaj atıyor.

Depremzede Murat Yeninar, “Kahramanmaraş’ta 6 şubatta çok büyük bir felaket oldu. Bu felakette 11 ilimiz acıyı yaşadık. 20-25 tane cenazem vardı. Bizlere Türkiye’nin her yerinden yardım geldi. O yardımları gururla karşıladık. 300 liralık bir paket için buradaki halka keşke daha fazla ölseydiniz diyemezsiniz. Biz Recep Tayyip Erdoğan’a oy verdik, yine vereceğiz. Eskiden ambulans yoktu, Adana Balcalı’ya bir genci götürdüm öldü, beni rehin aldılar. Sene 1993, biz bu günleri unutmadık” dedi.

Adem Dolgun ise, “Kahramanmaraş’ta asrın felaketini yaşayan bir depremzede olarak bu tür paylaşımları kınıyoruz. Yapılan iyilikler başa kakılmamalıdır. Devlet yok diyenler, devletin deprem günü ilk günden beri depremzedeyi koruyup kolladığı, konutunu yaptığı ve halen de yanında durduğunu buradan bir kez daha bildirmek istiyorum. Biz Recep Tayyip Erdoğan’ı seviyoruz ve sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan diyoruz” diye konuştu.