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Deprem Bölgesinin Özel Çocukları Kahramanmaraş’ta Bir Araya Geldi

Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Spor Kulübü, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle deprem bölgesindeki özel gereksinimli çocuklara yönelik Kılavuzlu Su Sporları Merkezi’nde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Renkli anlara sahne olan etkinlikte özel çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Deprem Bölgesinin Özel Çocukları Kahramanmaraş’ta Bir Araya Geldi

Deprem Bölgesinin Özel Çocukları Kahramanmaraş’ta Bir Araya Geldi

Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Spor Kulübü, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle deprem bölgesindeki özel gereksinimli çocuklara yönelik Kılavuzlu Su Sporları Merkezi’nde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Renkli anlara sahne olan etkinlikte özel çocuklar, gönüllerince eğlendi.

31 Ağustos 2023 Perşembe 13:54

Deprem sonrası özellikle çocuklara yönelik psiko-sosyal destek projelerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; Organize Sanayi Spor Kulübü, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle, deprem bölgesindeki özel gereksinimli çocuklara yönelik ‘Açık Su Sporları Şenliği’ düzenledi.

Kılavuzlu Su Sporları Merkezi’nde düzenlenen programda; Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Kahramanmaraş Organize Sanayi Spor Kulübü Başkanı Eftal Karaçalı, Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, özel gereksinimli bireyler ve aileleri de yer aldı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Adana ve Elazığ’dan programa katılım sağlayan özel sporcular; yüzme, atletizm, okçuluk, dart ve masa tenisi gibi çeşitli branşlarda dostça mücadele etti. Renkli anlara sahne olan etkinlikte özel çocuklar, gönüllerince eğlendi. Etkinliğin özel çocukların kaynaşması ve dayanışmasına vesile olduğunu belirten ebeveynler de programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Deprem Bölgesinin Özel Çocukları Kahramanmaraş’ta Bir Araya Geldi
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