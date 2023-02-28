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Depremde büyükşehir belediyesinden 73 personel vefat etti!

6 Şubat’ta meydana gelen büyük felakette Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ personellerinden 73 kişinin vefat ettiği açıklandı.

Depremde büyükşehir belediyesinden 73 personel vefat etti!

Depremde büyükşehir belediyesinden 73 personel vefat etti!

6 Şubat’ta meydana gelen büyük felakette Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ personellerinden 73 kişinin vefat ettiği açıklandı.

28 Şubat 2023 Salı 13:32

Başkan Güngör, “6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde çok sayıda vatandaşımızı hakkın rahmetine uğurladık, yaralılarımız var. Bu büyük felakette Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ olarak 73 personelimizi kaybettik. Başımız sağ olsun” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6 Şubat’ta Pazarcık ve Elbistan’da meydana gelen ve çevre illerde de büyük yıkıma neden olan depremlerde Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ personellerinden 73 kişinin vefat ettiğini açıkladı. Başkan Güngör, “6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde çok sayıda vatandaşımızı hakkın rahmetine uğurladık, yaralılarımız var. Bu büyük felakette Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ olarak 73 personelimizi kaybettik. Onlar Kahramanmaraş’ımız için gece gündüz hizmet ettiler. Bizler de onları her zaman hayırla yad edeceğiz. Bu elim afette hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

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Depremde Büyükşehir Belediyesinden 73 Personel Vefat Etti!
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