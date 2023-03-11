Depremde Hasar Alan Yollar Yenileniyor!

Şehirde enkaz kaldırmadan altyapıya, ulaşımdan sosyal yardıma, temizlikten ilaçlamaya tüm alanlarda çalışmalarını aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, depremde hasar gören ve ulaşımı olumsuz etkileyen arterlerde de bakım ve onarım faaliyetlerine devam ediyor.

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla; Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde bir yandan arterlerde deforme olan kısımlar yenilenirken bir yandan da yola düşerek ulaşım güvenliği için tehlike arz eden kayalar kaldırılıyor.

Yoğun bir şekilde devam eden çalışmalarla, arterlerde deforme olan kısımlar yenilenerek ulaşımda konfor ve güvenliğin tesis edilmesi hedefleniyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada; ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde ulaşım konforunun tekrar üst seviyeye çıkarılması ve trafikte meydana gelebilecek olası aksamalara mahal verilmemesi adına çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.