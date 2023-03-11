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Depremde Hasar Alan Yollar Yenileniyor!

Büyükşehir Belediyesi; Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak’ta depremde hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Depremde Hasar Alan Yollar Yenileniyor!

Depremde Hasar Alan Yollar Yenileniyor!

Büyükşehir Belediyesi; Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak’ta depremde hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

11 Mart 2023 Cumartesi 10:57

Şehirde enkaz kaldırmadan altyapıya, ulaşımdan sosyal yardıma, temizlikten ilaçlamaya tüm alanlarda çalışmalarını aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, depremde hasar gören ve ulaşımı olumsuz etkileyen arterlerde de bakım ve onarım faaliyetlerine devam ediyor.

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla; Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde bir yandan arterlerde deforme olan kısımlar yenilenirken bir yandan da yola düşerek ulaşım güvenliği için tehlike arz eden kayalar kaldırılıyor.

Yoğun bir şekilde devam eden çalışmalarla, arterlerde deforme olan kısımlar yenilenerek ulaşımda konfor ve güvenliğin tesis edilmesi hedefleniyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada; ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde ulaşım konforunun tekrar üst seviyeye çıkarılması ve trafikte meydana gelebilecek olası aksamalara mahal verilmemesi adına çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.

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Depremde Hasar Alan Yollar Yenileniyor!
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