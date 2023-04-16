Depremzede çift dünya evine girdi!

Reyhan ve Emrullah Kemik çifti, 8 Şubat’ta yapılacak düğünleri 6 Şubat depremleri nedeniyle yapılamadı.

Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan Kocaeli Belediyesi'nin yaraları sarma mücadelesinde 70 gün boyunca birlikte çalışan çift için özel tören düzenlendi.

Kahramanmaraş’ta enkaz kaldırma, göçük altında kalanları kurtarma ve sonrasında depremzedeleri çadırkent ve konteyner kentlere yerleştirme sürecinde Kocaeli Dilovası Belediyesine yardımcı olan Kemik çiftine, sürpriz bayram hediyesi geldi.

Kocaeli Dilovası Belediyesi bayram hediyesi olarak çiftin düğün masraflarını karşıladı.

Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesindeki Gazi İlkokulu bahçesinde kıyılan nikaha, çiftin yakınları, Kocaeli Dilovası personeli, protokol ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından kıyılan nikahta, Reyhan ve Emrullah çiftine Dilovası Belediyesi tarafından bir de Cumhuriyet altını takıldı.

Evliliğe adım atan Reyhan Kemik, yaptığı açıklamasında; “Öncelikle bu yaptığınız etkinlik için çok teşekkür ederim. Şuan heyecanlıyım konuşamıyorum. Depremin ilk gününden beri yanımızda olan Kocaeli’ ye de çok teşekkür ediyorum. Onlar iyi ki varlar. Çünkü devletimiz ve onlar sayesinde biz ayakta kalabildik, destekleri sayesinde. Tekrar çok teşekkür ediyorum” dedi.

Emrullah Kemik ise, “Şöyle söyleyeyim öncelikle. Deprem olmasaydı Çarşamba günü nikah işlemlerine zaten biz başlıyorduk. Hani depremin de olması tabi biraz hüzünlü geçti. Başkanlarımızla beraber 70 günden beri buradayız. Ben de kol kanat geriyorum, yardımcı oluyorum. Rehberlik yapıyorum. Başkanımıza söyledim, başkan da sağ olsun kırmadı. Dedi burada yapalım. Hani onların istirhamı sayesinde bugün buradayız” diye konuştu.