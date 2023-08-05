Depremzede Esnafa İki Müjde Birden

Asrın felaketinin üzerinden 6 ay geçti. Depremin ekonomiye maliyeti açıklandı. Toplam maliyet 2 trilyonun üzerinde. Bölgede yeniden yapılanma süreci devam ederken, hükümet özellikle esnaf ve sanatkara yönelik yeni tedbirler almaya devam ediyor. Daha önce bölge esnafının krediye rahat ulaşmasının önü açılmıştı. Halk Bankası 12 ay geri ödemesiz 60 ay vadeli, 250 bin liraya kadar limitli deprem destek kredisi sağladı.

YARINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Son alarak da depremden etkilenen illerde zarar gören esnaf ve sanatkara, Türkiye Halk Bankası’nca kullandırılan düşük faizli kredi borçlarının ödemesi ertelendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan kararla esnafın 6 Ağustos tarihinden itibaren kredi borcu vade ödemesi 6 ay süreyle ertelendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek daha önce yaptığı açıklamada, "Kredi ödemelerine başvuru şartı aranmaksızın 6 ay daha faizsiz erteleme getiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

BORCU OLANLAR DA FAYDALANACAK

Tahakkuk edecek faiz tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca karşılanacak. Kredi ödeme planı doğrultusunda kalan tüm taksitler 6 ay ötelenecek. Ayrıca banka tarafından erteleme süresinde düşük faizli kredi açılabilecek. Söz konusu kararlarda ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak.

FAİZ TUTARINI HAZİNE KARŞILAYACAK

Ayrıca, 6 Şubat itibarıyla vadesinden itibaren ‘Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabı’na alınmasına kadarki sürede olan kredi borçları vade devresinde faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle ertelenebilecek. Tahakkuk edecek bu faiz tutarı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca karşılanacak. Söz konusu il ve ilçelerde, 64 bin 191 esnaf ve sanatkarın 9,5 milyar lira kredi bakiyesi bulunduğu açıklandı.

KARAR İLAÇ GİBİ GELDİ

Deprem bölgesindeki esnaf ve ticaret odaları erteleme kararından memnun olduklarını belirtti. Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, “Erteleme olmasaydı zor durumda kalacaktık. Erteleme bizi rahatlattı, ilaç gibi geldi” diye konuştu. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu ise, “Küçük esnaf için erteleme kararı iyi oldu. Esnaf tarafından olumlu karşılandı. Destekler artırılmalı” dedi.

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu da, şunları kaydetti: “Verilen bu erteleme kararı, esnafı bir nebze de olsa rahatlatacaktır. Halkbank tarafından esnafımız için 60 milyonluk bir kredi paketi de var. Esnaf Kefalet Kredisi kapsamında, yüzde 12,5 faiz oranıyla ihtiyacı olan esnafımız bundan faydalanabilecek.”