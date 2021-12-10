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Dev Araçlar Kahramanmaraş’ta Marşlara Bastı

Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Kahramanmaraş’ta düzenlenecek Türkiye Offroad Şampiyonası’na temsili start verildi. 15 ilden 21 araç ve 42 sporcunun katıldığı etkinlikte, offroad tutkunları için heyecanlı bekleyiş başladı. 11 – 12 Aralık’ta Kapıçam Tabiat Parkı’nda devam edecek etkinlikte yarışmacılar 56 kilometrelik zorlu parkurda mücadele edecek.

Dev Araçlar Kahramanmaraş’ta Marşlara Bastı

Dev Araçlar Kahramanmaraş’ta Marşlara Bastı

Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Kahramanmaraş’ta düzenlenecek Türkiye Offroad Şampiyonası’na temsili start verildi. 15 ilden 21 araç ve 42 sporcunun katıldığı etkinlikte, offroad tutkunları için heyecanlı bekleyiş başladı. 11 – 12 Aralık’ta Kapıçam Tabiat Parkı’nda devam edecek etkinlikte yarışmacılar 56 kilometrelik zorlu parkurda mücadele edecek.

10 Aralık 2021 Cuma 18:34
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Türkiye Offroad Şampiyonası’nda temsili start verildi. Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye’nin 15 farklı ilinden 21 devasa araç ve 42 sporcu katıldı. Offroad tutkunları ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan etkinlikte heyecanlı bekleyiş geri sayımla sona erdi. Bitci Racing Team, Mustafa Saray, EVL Garage, Andoff Offroad Team, Giuseppe Simonne Agazzi, Erkan Karakaş, Engin Öztürk, Özgür Sarı, Salih Ünsal, Atakan Keskin, Nihat Keskin, Zeki Karaçalı, Enver Gülsuyu ve M. Baki Arpasatan takımlarıyla beraber start verirken, etkinliğin tek kadın yarış takımı Pilot Melis Aksöz ve Co-Pilot Ezgi Yılmaz’ın araçlarıyla yaptığı gösteriler renkli görüntüler oluşturdu.

Bu Yıl İkincisine Ev Sahipliği Yapıyoruz

Etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Kültür Spor ve Turizm Daire Başkanı Duran Doğan, “Bugün Türkiye Offroad Şampiyonası’na Kahramanmaraş olarak ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) işbirliğiyle yaptığımız bu organizasyonun ilkini şehrimizin kurtuluşunun 100’üncü yılında gerçekleştirmiştik, bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Bir yandan her türden spor dalına destek olurken, öte yandan şehrimizin tanıtımına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Otomobil sporları son yıllarda Türkiye ve dünyada yükselen spor dalları. Buna ev sahipliği yapmaktan son derece mutluyuz. Sporcularımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Zorlu ve Eğlenceli Bir Parkur

Yarışmaya katılan en genç ve tek kadın sürücü Melis Aksöz de açıklamasında, “Ben 22 yaşındayım ve yaklaşık 3 senedir motor sporlarında yarışmaktayım. Türkiye’nin ilk kadın xtreme pilotuyum. Aynı zamanda en genç offroad pilotuyum. Bitci Racing Team ile yarışacağız. Kahramanmaraş’a İstanbul’dan geldik. Buraya ikinci gelişim. Artık en üst klasmanda yarışıyorum. Parkur çok değişmiş, geçtiğimiz sezonda da çok eğlenceliydi. Bu sene daha da zorlu hale gelmiş. Kahramanmaraş’ta olduğumuz için çok mutluyuz” dedi. Etkinliğin bir diğer kadın sporcusu Ezgi Yılmaz ise, “Kahramanmaraş’ta bu kez Co-Pilot olarak bulunuyorum. Burada çok eğlenceli bir yarış sezonu geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Akdeniz’de Birinci, Türkiye’de İlk Sıralardayız

Kahramanlar Offroad Kulübü (KAROFF) Başkanı Servet Gül ise yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye’mizin destekleriyle offroad sporunu her geçen gün daha da geliştirme imkanı buluyoruz. Özellikle Başkanımız Hayrettin Güngör’ün gayretleriyle iki yarışma sezonunu da burada yaptık. Şimdi şampiyonamızı gerçekleştireceğiz ve yarışmacılar ödülleriyle buluşacak. Türkiye’de Kahramanmaraş Offroad sporunda ilk sıralarda yer alıyor. Akdeniz bölgesinde en iyiyiz diyebilirim. İnşallah bu sporu daha da geliştirecek, şehrimizin tanıtılmasına da katkı sağlayacağız” diye konuştu.

Son Güncelleme: 10.12.2021 19:27
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Dev Araçlar Kahramanmaraş’ta Marşlara Bastı
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