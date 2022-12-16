Deva Partisi'nden KMTSO Başkanı Buluntu'ya hayırlı olsun ziyareti!

Deva Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Uzm. Dr. İrfan Karatutlu öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarete Deva Partisi Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Salih Dökme, Onikişubat İlçe Başkanı Hakan Dedeoğlu, İl Başkan Yardımcılarından Yakup İncegül, Mehmet Bayır, Volkan Dalyan, Veysel Dedeoğlu, Abdulkadir Küçükdevlet ve Hatice Koç da eşlik etti.

"Mavisiyle beyazıyla yeşiliyle turuncusuyla kıyasıya bir seçim ilk kez yaşandı"

Demokrasi ve Atılım Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Uzm. Dr. İrfan Karatutlu, Buluntu’ya hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni görevinde başarılar diledi. Bir sohbet şeklinde gerçekleşen ziyarette açıklamalarda bulunan Karatutlu; “Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın başkanını ve komitelerini ilk kez %80 katılımcı bir seçimle seçmesi demokrasi adına takdir edilesi bir olaydır. Bu seçimlerde mavisiyle beyazıyla turuncusuyla yeşiliyle hiçbir siyasi partinin doğrudan müdahil olmadığı, her grupta farklı siyasi görüşlerden oluşan kişilerin olduğu kıyasıya bir seçim yaşanmıştır. Bu şehrin sanayicisi ve ticaret erbabı ilk kez yüksek katılım göstererek adeta kıyasıya bir seçim yapmıştır. Önümüzdeki bu dönemde şehrimiz için ortak akıl ve istişareye büyük ihtiyacımız var. Bunu sağlamak da sizlere düşüyor. Bundan sonraki süreçte birlikteliğin devam ettirilerek şehrimizde ortak bir istişare kültürü oluşturarak bu şehre hizmet etmemiz gerekiyor. Ortak kaygımız Kahramanmaraş'tır ve bu şehre hizmet etmek; hep birlikte Kahramanmaraşımız için neler yapabilirizin yollarını hiç kimseyi ötekileştirmeden arayarak bulmaktan geçecektir. Bu seçimin tüm şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

"Şehrimizin kollektif çalışmaya ihtiyacı var"

Daha sonra Deva Partisi teşkilatına yaptıkları ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek sözlerine başlayan Başkan Mustafa Buluntu ise; "Öncelikle arkadaşlarımıza hoşgeldiniz diyorum. Teşkilat üyelerinizin çoğunu daha önceden de tanıyorum. Gerçekten İl teşkilatınızı seçme bir kadrodan oluşturmuş olduğunuzu görüyorum. Siyasi hayatınızda hepinize başarılar diliyorum. Bildiğiniz gibi demokratik ve ciddi bir birliktelik sağlanan yüksek katılımın sağlandığı güzel bir seçimi geride bıraktık. Biliyorsunuz ki bir kurumu sadece bir başkanın yönetme şansı yok. Başarı takım oyunu ile gelecektir. Bu nedenle de güçlü bir ekip ruhu ile birlikte hareket edeceğiz, birlikte çalışacağız. Kahramanmaraş’ımız gerçekten sanayi ve ticarette çok önemli bir yere sahip. Hatırı sayılır ölçüde sanayicimiz ve yatırımcımız var. Bundan sonraki süreçte şehrin ağabeyliğini yapacak bir çatı oluşturmak istiyoruz. İstişare kültürü ile hiç kimseyi ötekileştirmeden ortak yol bularak bu şehre hizmet etmek için gayret göstereceğiz. İlçe odalarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı da sürece dahil ederek bu şehrin hem ticaret erbabına hem de sanayicisine hizmet edeceğiz. Ayrıca bu şehrin ticaret erbabına olan bir vefa borcumuz var bu yüzden sadece sanayiciye değil, bu şehrin ticaret erbabına da hizmet edeceğiz. Bu anlamda ticareti temsil eden bir başkan da olmak istiyorum. Şehrimizin kollektif çalışmaya ihtiyacı var. Bu şehre bir katkı sağlayabilmek için her kurumla ve her görüşle irtibat kurmak zorundayız. Siyaset üstü bir tavır içinde olmamız gerekiyor. İntikam duygusuya asla hareket etmeden Kahramanmaraş'ın sorunlarını hep birlikte çözeceğiz." dedi. Daha sonra ise Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Deva Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Uzm.Dr. İrfan Karatutlu ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.