Deva Partisi Onikişubat İlçe Teşkilatından Esnaf Ziyareti

İlçeye bağlı Ilıca Mahallesi’nde stant kurarak yeni üye kaydı yapan partililer, bölgede çalışan esnafları ziyaret eserek, görüş alış verişinde bulundular.
Ziyaretlere; DEVA Partisi İl Başkanı İrfan Karatutlu birlikte Onikişubat İlçe Başkanı Hakan Dedeoğlu, Onikişubat Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Erhan Arıcı, İlçe Sekreteri Ragıp Dertli, Onikişubat Teşkilatlanma Başkanı Hakan Ersoy, Onikişubat Mahalli İdareler Başkanı Ahmet Yavuz, İl Kadın Çalışmaları Başkanı Hatice Koç ile partililer katıldı.