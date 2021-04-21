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Deva Partisi Şehitleri Unutmadı

DEVA Partisi Kahramanmaraş teşkilatı, Şehitler Haftası dolayısıyla Şehitliğe ziyaret gerçekleştirerek anma etkinliği düzenledi.

Deva Partisi Şehitleri Unutmadı

Deva Partisi Şehitleri Unutmadı

DEVA Partisi Kahramanmaraş teşkilatı, Şehitler Haftası dolayısıyla Şehitliğe ziyaret gerçekleştirerek anma etkinliği düzenledi.

21 Nisan 2021 Çarşamba 09:42
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Huzur, güven ve vatanın bölünmez bütünlüğünü korurken şehit düşen vatan evlatları, şehitler haftası münasebetiyle çeşitli etkinliklerle yurt genelinde anılıyor.

Bu kapsamda Deva Partisi Kahramanmaraş Kurucu İl Başkan Yardımcısı ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Osman Doğan Bastırmacı, Gençlik Politikaları Başkanı Turgut Sezal, Seçim İşleri Başkanı Samet Kısacık, İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim Başkanı Melike Gemalmaz, Onikişubat Kurucu İlçe Başkanı Ali İhsan Etli ve partililer Şeyh Adil Mezarlığı şehitliğini ziyaret ederek, şehitlerimizi mezarı başında dua ederek, karanfil bıraktı.

Şehitlerimizin manevi huzurunda bulunmak onurdur

Programla ilgili açıklama yapan Deva Partisi Kahramanmaraş Kurucu İl Başkan Yardımcısı ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Osman Doğan Bastırmacı şu ifadeleri kullandı: "Bugün Şehitler Haftası dolayısıyla değerli teşkilat üyelerimiz ile şehitliğimizi ziyaret ettik. Şehitlerimizin manevi huzurunda bulunmak bizim için onurdur. ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.’ şiarı ile tüm Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz, gazilerimize şükran duyguları ile sağlık ve sıhhat diliyorum."

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