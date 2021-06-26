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Deva Partisi Servisçilerin Sorunlarını Dinledi

Deva partisi Kahramanmaraş İl Başkanı İrfan Karatutlu ve beraberindeki bir heyetle KOSDER’i (Kahramanmaraş Derneği Öğrenci Servisleri) ziyaret etti.

Deva Partisi Servisçilerin Sorunlarını Dinledi

Deva Partisi Servisçilerin Sorunlarını Dinledi

Deva partisi Kahramanmaraş İl Başkanı İrfan Karatutlu ve beraberindeki bir heyetle KOSDER’i (Kahramanmaraş Derneği Öğrenci Servisleri) ziyaret etti.

26 Haziran 2021 Cumartesi 09:51
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Ziyarette öğrenci servisçilerinin Covid Pandemi sürecinde yaşadıkları sorunlar tartışıldı ve konuşuldu. DEVA Partisi K. Maraş Eğitim Politikaları Başkanı Seda Boyraz’ın organize ettiği ve 250 adet servis şoföründen oluşan KOSDER yöneticilerinden Seydihan Reyhanlı ve Mustafa Ceren ve birçok servis şoförünün katılımda gerçekleştirilen toplantıda KOSDER servisçileri yaşadıkları sorunlarını DEVA Partisi yöneticilerine ilettiler.

Servis şoförleri Pandemi sürecinde özellikle toplamda bir aracın 10.000 TL’ye ulaşan masrafı (Kasko, Sigorta,- Muayene) olduğu ve bu masrafları karşılayamadıklarını, bunun için karşılıksız hibe olması ya da en azından bunların bir kısmından muaf olmaları gerektiğini söylediler. Servis şoförleri vergi ödemelerinin devam ettiğini, aylık 1.000-TL civarındaki BAĞ-KUR ödemelerinin devam ettiğini ve bunları ödeyemediklerini servis şoförleri iki defa olmak üzere 5.000 ve 3.000 TL olmak üzere toplamda 8.000-TL destek verildiğini ancak bunun bu dönemdeki BAĞ-KUR giderini bile karşılamadığını ve bu desteği bazılarının da anlamadığını belirtti. Servis şoförleri en azından hibe dahi olmasa bile uzun vadeli faizsiz kredi desteği verilmesi gerektiğini dile getirdiler.

Görüşmede söz alan DEVA Partisi Kahramanmaraş Eğitim Politikaları Başkanı Seda Boyraz ise: “Eğitim camiasında servisçiler önemli bir paydaştır. Onları eğitimden ayrı düşünemeyiz. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz servisçi arkadaşlarımızın sorunlarının birebir yetkililerce dinlenmesi ve çözüme kavuşturulması gerekiyor.” diye sözlerini tamamladı.

Deva Partisi İl Başkanı Uzm.Dr.İrfan Karatutlu ve il yönetimi ile Kosder yöneticilerinin sıcak ve samimi bir havada gerçekleştirdiği toplantıda Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ekonomik sorunlara ilişkin yaklaşımlarını ve çözüm yollarını da dile getiren İl Başkanı Uzm.Dr. İrfan Karatutlu ev sahipliği için Kosder yöneticilerine teşekkür etti

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