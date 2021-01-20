Deva Partisi Türkoğlu ilçe kongresi yapıldı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kahramanmaraş'ta ikinci kongresini Türkoğlu İlçesi'nde gerçekleştirdi. Türkoğlu İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Türkoğlu 1.Olağan İlçe kongresine; İl Başkanı Uzm.Dr.İrfan Karatutlu, Onikişubat İlçe Başkanı Ali İhsan Etli, Elbistan İlçe Başkanı Muhammed Şahin, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Salih Dökme, Afşin İlçe Başkanı Mevlüt Kır, Nurhak İlçe Başkanı Ahmet Kurt, Çağlayancerit İlçe Başkanı Küçük Mehmet Yıldızlı, İl ve ilçelerden Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda davetli ve partili katıldı.

Kongre şehitlerimiz hatırasına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın kongreye gönderdiği özel mesaj davetlilere okundu. Daha sonra ise açılış konuşmalarına geçildi.

Açılış konuşmasını Deva Partisi Türkoğlu İlçe Başkanı Av.Kazım Kuncan'ın yaptığı kongrede söz alan Kahramanmaraş Kurucu İl Başkanı Uzm.Dr.İrfan Karatutlu: "Öncelikle son bir hafta içinde siyasetçi ve gazetecilere yapılan fiili saldırıları kınıyorum. Gerek Gelecek Partisi Genel Başkan yardımcısı Selçuk Özdağ’a, gerek Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan Uğurluoğlu’na, gerekse KRT TV program yapımcısı Afşin Hatipoğlu’na yapılan saldırılar ülkenin demokratik seviyesinin gerilere götürüldüğünün en bariz örneğidir. Hukukun konuyla ilgili gereğini yapmasını bekliyoruz. Adaletin ve hukukun ağır aksak işlediği bir yerde güvenden bahsedilemez. Güvenin olmadığı ortamda ekonomik gelişmeden, sosyal refahtan söz edilemez. Bu kongre ilçe olarak ikinci kongremiz. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah en kısa zamanda merkez ilçelerimiz başta olmak üzere diğer ilçelerimizin de kongresini yapmış olacağız. Türkoğlu, sanayileşmenin getirdiği sorunlarla uğraşmaya başlamıştır. Yaşanan çevre kirliliği gittikçe artmaktadır. Ekilebilir kıymetli tarım arazilerine fabrika izni verilmesi kararı tekrar değerlendirilmelidir. Bu şehrin insanlarının çoğunluğunun yaşam alanlarına yakın bölgelere ve de batı rüzgârının geldiği yöne organize sanayi tesisleri kurmak, çöplük işleme tesisleri yapmak ve mezarlık yeri açmak, haksız imar rantı oluşturmak Kahramanmaraş’ın son otuz yılını yöneten kendilerine dindar-muhafazakâr denen yerel yöneticilere nasip olmuştur. Şehrin gelmişini, geçmişini ve geleceğini kirleten bu zihniyet, evlerine, işyerlerine çekilerek sorumluluklarından kurtulamazlar. Gerekçeleri ne olursa olsun, onların öncelikle toplumsal özürlerini Kahramanmaraş kamuoyu önünde dilemeleri gerekmektedir." diyerek sözlerini tamamladı.

Ardından divan oluşturularak seçime geçildi. Divan başkanlığını Mehmet Bayır, Divan başkan yardımcılığını Türkan Melike Gemalmaz, Katip üyeliğini ise İbrahim Sarıkaya'nın yaptığı seçimde oyların tamamını alan Avukat Kazım Kuncan resmi olarak Deva Partisi Türkoğlu İlçe Başkanı seçildi.