Deva Partisi’inden Gaziantep çıkarması

Gaziantep’teki temaslarına DEVA Partisi Nizip İlçe Başkanlığı ziyaretiyle başlayan ikili daha sonra Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz’ı ziyaret etti.

Ziyarette DEVA Partisi Gaziantep İl Başkanı Ertuğrul Kaya ile Gaziantep il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz bir sivil toplum örgütü olarak tüm partilere kapılarının açık olduğunu ve çiftçilerinin sorunlarını kendileri ile paylaşmaktan mutlu olduğunu söyledi. Durmaz,”biz çiftçimizin sorunlarını tüm siyasi partilerle paylaşarak kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyoruz. Umarım çiftçilerimizin yaşadığı sıkıntılar kısa sürede çözülür” dedi.

Rızvanoğlu: Tarım Eylem Planımızla çiftçimizin yanındayız.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu ise Gaziantep’in tarımsal üretim ve ihracatta stratejik bir şehir olduğunu belirterek çiftçilerin sorunlarını yerinde görmek için temsilcileri ile bir araya geldiklerini söyledi.

Rızvanoğlu, “Gaziantep ve Nizip için önemli bir gelir kaynağı olan Antep Fıstığı üreticilerinin yaşadıkları sorunların farkındayız. Biz DEVA Partisi olarak tarımsal üretimin sürekliliğini sağlayacak politikalara geliştiriyoruz. Açıkladığımız Tarım Eylem Planımız Türkiye’yi tarımda kendi kendine yeten bir ülke haline getirmeyi ve çiftçimizi korumayı hedefliyor. Yediğimiz içtiğimiz her şeyde ithalat bağımlılığını kıracağız. Yerli üreticimizi güçlendirip, çiftçimize emeğinin ve alın terinin karılığını kuruşu kuruşuna ve günü gününe almasını sağlayacağız.” Diye konuştu.

Yereli: Su politikaları geliştirilmeli

Toplantıda konuşan DEVA Partisi MKYK üyesi Prof Dr. Ahmet Burçin Yereli sektörel politikalarının öznesini üretici olarak belirlediklerini söyledi.

Yereli, tarımsal üretimde en önemli kaynağın su yönetimi olduğunu ifade ederek “Türkiye’nin su yönetiminde ciddi sorunlar bulunuyor. Su yönetimindeki sorunlar aslında milli güvenlik riski oluşturuyor. Bu sene başlayan kuraklığın devam etmesi halinde çiftçilerimiz büyük sorunlarla karşılaşacak. Bu nedenle özellikle bu bölgede su yönetiminde modern tekniklerin kullanılması gerekiyor.” Dedi.

Kaya: Tüm sorunların çözümü için çalışıyoruz

DEVA Partisi İl Başkanı Ertuğrul Kaya da toplantıda bir konuşma yaptı. Kaya, “Gaziantep’in tüm sorunlarını sorunumuz kabul ediyor ve hepsinin çözümü için önerilerimizi sunuyoruz. Özellikle çiftçilerimizin yanında durmaya devam edeceğiz” diyerek konuştu.

Görüşmeden sonra Nizip’te esnafla buluşan DEVA Partili yetkililer daha sonra Gaziantep’te bir dizi temasta bulundu. Gaziantep’te Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Beril Özlem Leylek’i ziyaretin ardından Çevre Mühendisleri Odası Gaziantep İl Temsilciliği yetkilileri ile buluştu. Son olarak Emek Pazar yerinde esnafla bir araya gelen Rızvanoğlu ve Yereli akşam saatlerinde Gaziantep’ten ayrıldı.