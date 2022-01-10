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Deva Partisi’nden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Deva Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Uzm.Dr. İrfan Karatutlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Deva Partisi’nden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Deva Partisi’nden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Deva Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Uzm.Dr. İrfan Karatutlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

10 Ocak 2022 Pazartesi 13:02
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Karatutlu mesajında şunları söyledi;

“Demokratik bir toplumun en önde gelen unsurlarından biri olan ve halkın doğru ve tarafsız haber alma ve bilgi edinme hakkının kullanılmasına aracılık eden basın kuruluş ve mensupları oldukça önemli bir hizmeti yerine getirmektedir. İletişim ve haberleşme alanlarında yaşanan hızlı gelişim ve dönüşüm ile birlikte başta internet ve sosyal medya olmak üzere bilgiye ve habere erişimin çeşitlendiği ve kolaylaştığı günümüz dünyasında, sorumlu ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışan gazetecilerimizin yaptıkları görevin önemi daha da artmaktadır.

Bu düşüncelerle, mesleğin gerektirdiği etik ve ahlak kuralları doğrultusunda görevlerini özveriyle yerine getiren, hem sosyal haklarını hem de ifade özgürlüklerini kullanabileceği bir Türkiye umuduyla, halkın haber alma hakkı için gecesini gündüzüne katan siz değerli basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü‘nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Deva Partisi’nden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
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