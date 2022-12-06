Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
‘5 Aralık Dünya Kadın hakları günü değildir’
‘5 Aralık Dünya Kadın hakları...
Kahramanmaraş’ta Minikler ‘Sihirli Şapka’ ile Hem Eğlendi Hem Öğrendi
Kahramanmaraş’ta Minikler ‘Sihirli Şapka’ ile...
Balcıoğlu, “Düşük kur ve finansmana erişim konusunda sorunu en çok tekstilde yaşadık”
Balcıoğlu, “Düşük kur ve finansmana...
Kahramanmaraş’ta Ölü Ozanlar Derneği Tiyatrosuna Yoğun İlgi
Kahramanmaraş’ta Ölü Ozanlar Derneği Tiyatrosuna...
Başkan Mahçiçek’ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten 3 Aralık Dünya...

Devlet Tiyatroları Kahramanmaraş’a geliyor!

DT Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Samsun, Çorum, Zonguldak, Denizli, Ordu, Edirne, Kayseri, Nevşehir, Sakarya/Adapazarı, Rize, Balıkesir, Uşak, Tekirdağ/Çorlu, Çanakkale ve Edirne/Keşan'da toplam 45 temsil düzenlenecek.

Devlet Tiyatroları Kahramanmaraş’a geliyor!

Devlet Tiyatroları Kahramanmaraş’a geliyor!

DT Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Samsun, Çorum, Zonguldak, Denizli, Ordu, Edirne, Kayseri, Nevşehir, Sakarya/Adapazarı, Rize, Balıkesir, Uşak, Tekirdağ/Çorlu, Çanakkale ve Edirne/Keşan'da toplam 45 temsil düzenlenecek.

06 Aralık 2022 Salı 14:52

Bugün başlayacak turne programı çerçevesinde, Trabzon Devlet Tiyatrosu, "Krem Karamel"i Kahramanmaraş ve Gaziantep'te, Bursa Devlet Tiyatrosu, "Meraki"yi Elazığ ve Malatya'da, Erzurum Devlet Tiyatrosu, "Ölümcül Oyun"u Samsun ve Çorum'da izleyicilerin beğenisine sunacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu, "Vahşet Tanrısı"nı Sakarya ve Zonguldak'ta, Sivas Devlet Tiyatrosu, "Yapay Zeka"yı Uşak ve Denizli'de, Adana Devlet Tiyatrosu, "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" oyununu Rize ve Ordu'da, İstanbul Devlet Tiyatrosu, "Suşa ile Kiki"yi Edirne ve Keşan'da tiyatroseverlerle buluşturacak.

Ankara Devlet Tiyatrosu ise "Binbir Gece Masalları" oyununu, Nevşehir ve Kayseri'de, "Kadınlarımız" adlı oyunu Balıkesir ve Çanakkale'de, "Bizim Yunus"u ise Tekirdağ ve Çorlu'da sergileyecek.

Anahtar Kelimeler:
Devlet Tiyatroları Kahramanmaraş’a Geliyor!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Okumuş’tan Parmakla Gösterilecek Spor Kompleksi
Başkan Okumuş’tan Parmakla Gösterilecek Spor Kompleksi
Dulkadiroğlu Şelale Park İnşaatı Devam Ediyor
Dulkadiroğlu Şelale Park İnşaatı Devam Ediyor
Kahramanmaraş Büyükşehir’den Türk Sanat Müziği Konseri
Kahramanmaraş Büyükşehir’den Türk Sanat Müziği Konseri
Kahramanmaraş’ta Karakoç ailesinin acı kaybı!
Kahramanmaraş’ta Karakoç ailesinin acı kaybı!
KAMFOD, Türkoğlu’na fotoğraf turu düzenledi!
KAMFOD, Türkoğlu’na fotoğraf turu düzenledi!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber