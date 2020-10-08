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Dikili’de çocuklar futbol sahasına kavuştu

İzmir’in Dikili ilçesinde çocuklar futbol sahasına kavuştu.

Dikili’de çocuklar futbol sahasına kavuştu

Dikili’de çocuklar futbol sahasına kavuştu

İzmir’in Dikili ilçesinde çocuklar futbol sahasına kavuştu.

08 Ekim 2020 Perşembe 13:55

Dikili ilçesinin kırsal bölgelerinden olan Deliktaş Mahllesinde çocuklar futbol sahasına kavuştu.

Öahallede, Çam altındaki futbol sahasının kale direkleri ve çizgileri yapıldı.

En kısa zamanda çocuklara forma ve futbol topuda ualşatırılacak.

Mahalle sakinleri, desteğini eksik etmeyen Dikili Belediye başkanı Adil Kırgöz ,Dikili Jeotermal başkanımiz ve Dikili belediye spor antrenörü Tolgal Çakmak, Deliktaş Köyü Muhtar Sabri Gören ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Son Güncelleme: 08.10.2020 15:24
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