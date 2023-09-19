Doç. Dr. Murat Ulutaş, Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde!

Doç. Dr. Murat Ulutaş, 1971 yılında Şanlıurfa Siverek’te doğdu. Siverek Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1988-1994 yılları arasında Uludağ Üniversitesi’nde eğitim gördü. 1994-2001 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Nöroşirurji (Beyin ve Sinir Cerrahisi) İhtisasını tamamladı.

Doç. Dr. Ulutaş, 2001-2002 yıllarında Gaziantep SSK Hastanesi’nde, 2002-2009 ve 2012-2019 yılları arasında SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde çalıştı. 2018 yılında “Doçent” unvanı aldı. 2020-2021 yıllarında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde akademik çalışmalarına devam etti.

Eylül 2023 itibarıyla yeniden SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hastalarını kabul etmeye başlayan Doç. Dr. Ulutaş, beyin tümörleri, beyin damar hastalıkları (Anevrizma: Baloncuk ve AVM: Arteriovenöz Malformasyon), trigeminal nevralji ve omurga hastalıklarının (bel, boyun fıtığı ve omurilik kanal daralmaları) mikrocerrahi ile tedavilerine özel ilgisi vardır. Bu konular ile ilgili yurt içi ve yurtdışı saygın dergilerde yayınlanmış çok sayıda klinik ve anatomik çalışmaları mevcuttur.

Özellikle anevrizmaların cerrahi tedavisinde kafatasını açmadan geliştirdiği ameliyat tekniği, ulusal kongrede ödüllendirildi ve uluslararası en prestijli dergide yayınlanarak kapak konusu oldu. Bu girişimle artan tecrübe sayesinde hastalar daha konforlu ameliyat olabilmektedir. Aynı teknik, uygun tümörlerin cerrahi tedavisinde de uygulanabilmektedir. Bu cerrahi tekniğe uygun olmayan beyin tümörleri mikrocerrahi tekniklerle, hipofiz tümörleri ise yine kafatası açılmadan burun içinden kapalı yöntemle yapılabilmektedir.

Doç. Dr. Ulutaş, bel ve boyun fıtıkları ile omurilik kanal daralmalarının cerrahi tedavisinde implant (vida, platin gibi) kullanmadan, baskı altındaki sinir dokuların mikrocerrahi ile rahatlatılması ile de yoğun bir şekilde ilgilenmektedir.