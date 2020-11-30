Doğa Kolejinden sanata ve sanatçıya sponsor desteği

1 Aralık’ta başlayıp 30 Aralık’ta sona erecek yarışmada ilk 5’e giren fotoğraf sahiplerine para ödülü verilecek.

Yarışmaya sponsor olan Kahramanmaraş Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Halil Gürsoy, okul olarak her zaman sanata ve sanatçıya önem verdiklerini belirtti.

Sanatın insan hayatına olumlu katkı sunduğunu söyleyen Halil Gürsoy bu anlamda, Doğa Koleji’nde hem fen, hem yabancı dil, hem akademik hem de sanatsal anlamda bütüncül bir eğitim modeliyle geleceğe güvenle bakan donamlı öğrenciler yetiştirdiklerini ifade etti.

Sanata ilginin yoğun olduğu bir şehirde böyle bir organizasyon içinde olmaktan mutluluk duyduğunu anlatan Gürsoy şunları ifade etti;

“KAMFOT uzun zamandan bu yana Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteriyor. Kenti tanıtma ve sevdirme adına güzel işler çıkartıyorlar. Daha önce burada bir sergi yaptık, dünya genelinden ilgi gördü. Biz güzel işler çıkartan bu ekibi sonuna kadar destekliyoruz.

Maraş şairler şehri, sanata en fazla ilginin olduğu Türkiye’nin ender şehri. Osmanlıda bu yana hep böyle gelmiş. Sanata ilginin yoğun olduğu bir şehirde böyle bir organizasyon içinde olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Doğa Koleji’nin kendi konsepti içinde bir eğitim modeli var. Bu eğitim modeli bir bütün olarak önce yerelden başlayıp sonra ülke ve dünyayı kapsayacak şekilde globale ulaşan bir eğitim modelidir. Çocukların yetiştirilmesinde vatan sevgisi, ülke sevgisi, sanat sevgisi gibi bunların hepsini içerisinde bir bütün olarak barındırıyor.”

“SANATI, SANATÇIYI, OKUL OLARAK ÇOK SEVİYORUZ”

“Bu bilinçle yetişen ve üniversiteye giden çocuklarımız bu sevgiyle bulunduğu yerin tanıtımına elinden geldiği kadar katkı sağlıyor ve ona yönelikte okul içerisinde ciddi projeler üretiyorlar. Biz sanatı, sanatçıyı okul olarak çok seviyoruz ve onlarla birlikte olmaktan çok keyif alıyoruz.

Ayrıca bu programlar, çocukların hangi mesleği seçmesi gerektiği gibi ileriye dönük lise yıllarında çocuklarımıza bilinç veriliyor. Bu nedenle çocukların geleceği anlamında bakıldığında hayatını doğru şekillendirmesi bakamından önemli. Çocuklarımızın hem akademik hem de sanatsal anlamda başarıya ulaşması lazım. Sanat, hayata bakışını değiştirir.

Eğitimde İngilizcede çok önemli. Okulumuzdan mezun olan bir öğrenci üst düzey bir İngilizceyle üniversiteye gidiyor. Yani hem fen, hem yabancı dil, hem de akademik hem de sanatsal anlamda donamlı bir fert olarak katkı sunuyoruz.”

YARIŞMA HAKKINDA

1-30 Aralık arası, çocuk temalı fotoğraf yarışması düzenlenecek. Yarışmadan dereceye giren fotoğraflara ise ödüller verilecek.

Yarışmaya KAMFOT üyesi ve akrabaları katılamayacak.

Sosyal medya üzerinden belirlenen heştek etiketiyle paylaşılacak olan fotoğraflar 7 jüri tarafından değerlendirdikten sonra 10 Ocak tarihinde ilk 5’e giren fotoğraflar açıklanarak para ödüller verilecek.

Yarışmada birinciye bin TL ödül verilecek.