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Doğaka Yönetim Kurulu Toplantısı Kahramanmaraş’ta Yapıldı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen DOĞAKA Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılan Başkan Güngör, “Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansımızın 105. Yönetim Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdik. Şehirlerimizin turizm altyapısını ve sanayisini geliştirmek, genç istihdamını artırmak ve gençlerimizin kendi işlerinde istihdam edilmelerine destekte bulunmak için çeşitli projeler üzerinde istişarelerde bulunduk. Toplantımızın şehirlerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Doğaka Yönetim Kurulu Toplantısı Kahramanmaraş’ta Yapıldı

Doğaka Yönetim Kurulu Toplantısı Kahramanmaraş’ta Yapıldı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen DOĞAKA Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılan Başkan Güngör, “Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansımızın 105. Yönetim Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdik. Şehirlerimizin turizm altyapısını ve sanayisini geliştirmek, genç istihdamını artırmak ve gençlerimizin kendi işlerinde istihdam edilmelerine destekte bulunmak için çeşitli projeler üzerinde istişarelerde bulunduk. Toplantımızın şehirlerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

15 Haziran 2022 Çarşamba 11:29
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi’nde gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 105. Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı. DOĞAKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Başkan Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, DOĞAKA Genel Sekreter Vekili Oğuz Alibekiroğlu, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu ve ilgili kurum temsilcileri de yer aldı. Başkan Güngör ve beraberindeki heyet, toplantı sonrası Kuyumcukent’te esnaf ve işçileri ziyaret etti.

Projeler Üzerinde İstişarelerde Bulunduk

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Bugün Sayın Valilerimiz, DOĞAKA yetkililerimiz ve kurum temsilcilerimizle birlikte Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansımızın 105. Yönetim Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdik. Toplantımıza katılmak için şehrimize gelen misafirlerimizi şehrimizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Şehirlerimizin turizm altyapısını ve sanayisini geliştirmek, genç istihdamını artırmak ve gençlerimizin kendi işlerinde istihdam edilmelerine destekte bulunmak için çeşitli projeler üzerinde istişarelerde bulunduk. Toplantımızın şehirlerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

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Doğaka Yönetim Kurulu Toplantısı Kahramanmaraş’ta Yapıldı
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