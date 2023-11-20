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Doğukent Spor Komplesinde Sona Doğru

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın prestij projeleri arasında yer alan Doğukent Spor Kompleksi inşaat çalışmalarında sona gelindi.

Doğukent Spor Komplesinde Sona Doğru

Doğukent Spor Komplesinde Sona Doğru

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın prestij projeleri arasında yer alan Doğukent Spor Kompleksi inşaat çalışmalarında sona gelindi.

20 Kasım 2023 Pazartesi 11:35

Projenin son durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, kısa bir süre sonra inşaat çalışmalarının büyük oranda tamamlanacağını ifade etti.

Spor kompleksinin Dulkadiroğlu ilçesine her açıdan değer katacağını söyleyen Başkan Okay, değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü: “İçerisinde Olimpik bir yüzme havuzu, spor salonu, aktivite, dinlenme ve sosyal alanların bulunduğu bu merkez, Dulkadiroğlu ilçemize ve Kahramanmaraş’a çok büyük değer katacak. Kaba inşaat çalışmaları tamamlanan merkezimizde, çevre düzeni ve iç dizayn çalışmaları büyük bir özveriyle devam etmektedir. Kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.”

 

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Doğukent Spor Komplesinde Sona Doğru
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