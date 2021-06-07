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Döngele yolu iyileştirildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Onikişubat ilçesine bağlı tarihi Döngel Mağarası turizm alanına ulaşımı sağlayan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki arterde gerçekleştirdiği sıcak asfalt uygulamalarını tamamladı.

Döngele yolu iyileştirildi

Döngele yolu iyileştirildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Onikişubat ilçesine bağlı tarihi Döngel Mağarası turizm alanına ulaşımı sağlayan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki arterde gerçekleştirdiği sıcak asfalt uygulamalarını tamamladı.

07 Haziran 2021 Pazartesi 16:52
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, turizm alanlarında başlattığı arter yenileme çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Onikişubat ilçesine bağlı Döngel Mahallesi’nde bulunan turizm alanına ulaşım sağlayacak arterin bakım ve onarımını gerçekleştirdi. Ekipler, deforme olması sebebiyle kullanılamayacak hale gelen yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki arterde yenileme ve sıcak asfalt uygulamalarını tamamladı. Çalışmalara ilişkin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şehrimizin tarihi ve turistik alanlarına işlerlik kazandırmak ve ziyaretçi sayısını artırmak için bir dizi çalışma gerçekleştiriyoruz. Yeşilgöz, Ilıca ve Aksu Gözü’nde olduğu gibi Döngel Mağaraları güzergâhı da iyileştirilerek hemşehrilerimizin istifadesine sunulacak” ifadelerine yer verildi.

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