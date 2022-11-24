Dr. Aslan, Mutlu Ailelerin Sırrını Anlattı

Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu kapsamında çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ‘Mutlu Ailelerin Sırrı’ konulu söyleşi etkinliği düzenledi. Aile Danışmanı Dr. Ferhat Aslan’ın katılımıyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşiye Kahramanmaraşlılar yoğun ilgi gösterdi. Aile hayatında ve toplumsal alanda mutluluğa ulaşmak ile ilgili hazırladığı eğitim videoları ve katıldığı seminerlerle birçok insanın hayatına etki eden Dr. Ferhat Aslan, yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte; eşler arası sorunlar, ergenlik dönemi, sağlıklı ve doğru çocuk eğitimi, evlilik psikolojisi, kişisel gelişim ve yaşam motivasyonu gibi pek çok konuya ışık tuttu. Etkinliğin çok verimli olduğunu ve faydalı bilgiler öğrendiğini belirten katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi’ne ve Dr. Ferhat Aslan’a teşekkür etti.