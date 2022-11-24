Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dr. Aslan, Mutlu Ailelerin Sırrını Anlattı
Dr. Aslan, Mutlu Ailelerin Sırrını...
Doğa ve Fen Okulu İlk Misafirlerini Ağırladı
Doğa ve Fen Okulu İlk...
Başkan Güven’den Öğretmenler Günü mesajı
Başkan Güven’den Öğretmenler Günü mesajı
Başkan Gürbüz’den Öğretmenler Günü mesajı
Başkan Gürbüz’den Öğretmenler Günü mesajı
Başkan Güngör, ‘Öğretmenler Günü Kutlu Olsun’
Başkan Güngör, ‘Öğretmenler Günü Kutlu...

Dr. Aslan, Mutlu Ailelerin Sırrını Anlattı

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Mutlu Ailelerin Sırrı’ temalı etkinlikte Kahramanmaraşlılarla bir araya gelen Dr. Ferhat Aslan; eşler arası sorunlar, sağlıklı ve doğru çocuk eğitimi, evlilik psikolojisi, kişisel gelişim ve yaşam motivasyonu gibi pek çok konuya ışık tuttu.

Dr. Aslan, Mutlu Ailelerin Sırrını Anlattı

Dr. Aslan, Mutlu Ailelerin Sırrını Anlattı

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Mutlu Ailelerin Sırrı’ temalı etkinlikte Kahramanmaraşlılarla bir araya gelen Dr. Ferhat Aslan; eşler arası sorunlar, sağlıklı ve doğru çocuk eğitimi, evlilik psikolojisi, kişisel gelişim ve yaşam motivasyonu gibi pek çok konuya ışık tuttu.

24 Kasım 2022 Perşembe 11:08

Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu kapsamında çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ‘Mutlu Ailelerin Sırrı’ konulu söyleşi etkinliği düzenledi. Aile Danışmanı Dr. Ferhat Aslan’ın katılımıyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşiye Kahramanmaraşlılar yoğun ilgi gösterdi. Aile hayatında ve toplumsal alanda mutluluğa ulaşmak ile ilgili hazırladığı eğitim videoları ve katıldığı seminerlerle birçok insanın hayatına etki eden Dr. Ferhat Aslan, yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte; eşler arası sorunlar, ergenlik dönemi, sağlıklı ve doğru çocuk eğitimi, evlilik psikolojisi, kişisel gelişim ve yaşam motivasyonu gibi pek çok konuya ışık tuttu. Etkinliğin çok verimli olduğunu ve faydalı bilgiler öğrendiğini belirten katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi’ne ve Dr. Ferhat Aslan’a teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Dr. AslanMutlu Ailelerin Sırrını Anlattı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör, Poyraz İle Bir Araya Geldi
Başkan Güngör, Poyraz İle Bir Araya Geldi
Doğa ve Fen Okulu İlk Misafirlerini Ağırladı
Doğa ve Fen Okulu İlk Misafirlerini Ağırladı
Kahramanmaraş'ta öğretmenler günü nedeniyle fidan dikildi!
Kahramanmaraş'ta öğretmenler günü nedeniyle fidan dikildi!
Doç. Dr. Hakkoymaz’dan öğretmenler günü mesajı!
Doç. Dr. Hakkoymaz’dan öğretmenler günü mesajı!
Başkan Güven’den Öğretmenler Günü mesajı
Başkan Güven’den Öğretmenler Günü mesajı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber