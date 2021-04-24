DSİ Genel Müdürü Yıldız, Kahramanmaraş'ta inceleme yaptı

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, DSİ Genel Müdürü Yıldız ve beraberindeki heyet, Gaziantep'te Belkıs Nizip Pompaj Sulaması Anakanalı, Kayacık sulaması ile Kahramanmaraş'ta Kılavuzlu sulama inşaatlarında devam eden çalışmaları inceleyerek, şantiyelerde projede gelinen seviyeler hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, DSİ'nin Gaziantep ve Kahramanmaraş'a yaptığı yatırımlarla illerin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiğini belirtti.

Devam eden yatırımların durumlarını yerinde görmek için ekibiyle birlikte bölgeye geldiklerini dile getiren Yıldız, "Gaziantep ve Kahramanmaraş il ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır." ifadelerini kullandı.

Belkıs Nizip Pompaj Sulaması Anakanalı iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini, iş kapsamında 35 bin dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını bildiren Yıldız, 2013'ten bu yana işletmede olan Kayacık Barajı sulaması sayesinde Gaziantep ve Kilis'te 120 bin dekar arazinin sulandığını kaydetti.

Yaklaşık 4 ay önce hizmete alınan Doğanpınar Barajı'nda depolanacak su ile Kilis'e ait 39 bin 930, Gaziantep'e ait 40 bin 70 dekar arazinin suya kavuşacağını dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar 18 bin dekar alanın şebeke imalatları tamamlanmış olup ana kanal ve şebeke imalatları devam etmektedir. İşin tamamlanması ile inşallah bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte milli ekonomiye yıllık 50 milyon TL zirai gelir artışı sağlanmasını hedeflemekteyiz.

Kılavuzlu sulaması 2. kısım sulaması işi ile Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine ait 180 bin 10 dekar zirai arazinin modern sistem ile sulanması sağlanacaktır. 2021 yılında ise 110 bin dekar arazide çalışmaları tamamlayarak sulamaya açmayı planlamaktayız. Projenin bütün bileşenlerinin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte milli ekonomiye inşallah yıllık 110 milyon TL zirai gelir artışı sağlanmasını hedeflemekteyiz."