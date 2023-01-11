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DSİ Kahramanmaraş’ta onlarca personel alacak!

DSİ KaDevlet Su İşleri (DSİ) personel alım detayları merakla bekleniyordu. Sabah saatlerinde gelen son habere göre DSİ mülakatsız kamu personel alımı başladı! DSİ 1.273 personel alımına ilişkin başvuru şartları da açıklandı.

DSİ Kahramanmaraş’ta onlarca personel alacak!

DSİ Kahramanmaraş’ta onlarca personel alacak!

DSİ KaDevlet Su İşleri (DSİ) personel alım detayları merakla bekleniyordu. Sabah saatlerinde gelen son habere göre DSİ mülakatsız kamu personel alımı başladı! DSİ 1.273 personel alımına ilişkin başvuru şartları da açıklandı.

11 Ocak 2023 Çarşamba 11:26

Devlet Su İşleri bünyesine 4 farklı kadrodan alım yapacağını açıkladı. Buna göre güvenlikten 30, mühendis kadrosundan 800, büro personeli kadrosundan 221, destek personeli kadrosundan ise 222 personel alımı yapılacak.

Yapılan başvurular sonrasında adaylar için sözlü ve yazılı sınav yapılmayacağı belirtildi.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.

2- İşini sürekli yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

3- Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.

4- Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.

5- 2021-2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden geçerli bir puana sahip olmak.

6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

8- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

9- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Adaylar başvurularını 11-23 Ocak 2023 tarihleri arasında online olarak “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapabilecektir. Başvuru linkine yazının sonundan ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

– Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asil olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

– Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin Yüksek Öğretim Kurumunca denkliği kabul edilen bölümlerden mezun olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “ Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Not: Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

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DSİ Kahramanmaraş’ta Onlarca Personel Alacak!
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