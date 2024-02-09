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Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Can, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini Ziyaret Etti

İyi Parti Dulkadiroğlu belediye başkan adayı Selahaddin Can, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim süreci kampanyası çerçevesinde ziyaretlerini sürdürüyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Can, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini Ziyaret Etti

Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Can, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini Ziyaret Etti

İyi Parti Dulkadiroğlu belediye başkan adayı Selahaddin Can, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim süreci kampanyası çerçevesinde ziyaretlerini sürdürüyor.

09 Şubat 2024 Cuma 11:22

İyi Parti Dulkadiroğlu belediye başkan adayı Selahaddin Can, ‘Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesini ziyaret etti.

Sohbet havasında geçen ziyarette, ‘’İyi Parti Dulkadiroğlu belediye başkan adayı Selahaddin Can, dernek başkanı Mehmet Ali Küpeli ve dernek üyeleriyle hasbıhal ederek, vatan için canlarını ortaya koyan kahraman şehitlerini rahmetle anarak ailelerine başsağlığı diledi, şehit yakınları ve gazilere ise minnettar olduğunu belirtti.

Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi başkanı Mehmet Ali Küpeli Dr. Selahaddin Can’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı CanŞehit Aileleri Ve Gaziler Derneğini Ziyaret Etti
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