Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı Mehmet Akpınar sahada ayak basmadık yer bırakmıyor!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan tarafından Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmesinin ardından çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Mehmet Akpınar, adeta sahada ayak basmadık yer bırakmıyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar, ziyaretlerine STK’larla devam ediyor.

Bu kapsamda Rıdvan Hoca vakfı yönetim kurulunu ziyaret eden Akpınar, Seyfi Pınarbaşı ile hasbihal etti.

Akpınar ziyaretlerle ilgili olarak, “Başkanımızın şehrimize dair altın projelerini dinledik ve vakfımızın uyguladığı projeleri not ettik. Belediyemizin ortak olabileceği projelerin istişaresini masaya yatırdık.

Birlikte Dulkadiroğlunu yeniden ayağa kaldırmak önceliğimiz olacak ve sivil toplum kuruluşlarıyla,sanayicimizle,esnaflarımızla ortak adımlar atacağız.” Dedi.