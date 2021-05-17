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Dulkadiroğlu Belediye Meclisinden İsrail’e Kınama

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İsrail terör devletinin Filistin halkına ve Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarını şiddetle kınadıklarını söyledi.

Dulkadiroğlu Belediye Meclisinden İsrail’e Kınama

Dulkadiroğlu Belediye Meclisinden İsrail’e Kınama

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İsrail terör devletinin Filistin halkına ve Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarını şiddetle kınadıklarını söyledi.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:06
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Dulkadiroğlu Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Necati Okay Başkanlığında gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Toplantı sonrasında İsrail saldırılarını kınayan bir açıklama yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları söyledi: “İsrail terör devleti, 50-60 yıldır olduğu gibi yine Filistinli kardeşlerimizin üzerine bomba yağdırıyor. Genç, yaşlı, çocuk ve kadın demeden yaklaşık 200 Filistinli kardeşimizi katletti. Tüm bunları dünyanın gözünün içine baka baka yapıyor. Türkiye dışında bu katliama gür sesiyle tepki veren de maalesef yok. Bu saldırılarını da Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı’nda yapması da bizleri ayrıca yaralamıştır. Hiçbir dini değere saygısı olmayan bu terör devletine artık dur denmelidir. Dünyanın gözünün içine baka baka her gün sivillerin üzerine bombalar yağdırıyorlar. Bombaladıkları alanlarda ne bir askeri tesis, ne de başka bir askeri unsur mevcut. Tamamen sivillerin yerleşim yerlerini hedef alıyorlar. Dünyaya haber aktaran basın kulesini bombalıyorlar. Küçük çocukları katlediyor. Ellerindeki medya imkanlarıyla bunları sansürlemeye çalışıyorlar. Cumhur İttifakı olarak belediye meclisimizden bir kez daha dile getirmek istiyoruz ki bu katliamları şiddetle kınıyor, İsrail terör devletini lanetliyoruz.”

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