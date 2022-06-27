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Dulkadiroğlu Belediyesi Asfalt Çalışmalarını Sürdürüyor

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt çalışmalarını merkez mahallelerde yoğunlaştırdı.

Dulkadiroğlu Belediyesi Asfalt Çalışmalarını Sürdürüyor

Dulkadiroğlu Belediyesi Asfalt Çalışmalarını Sürdürüyor

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt çalışmalarını merkez mahallelerde yoğunlaştırdı.

27 Haziran 2022 Pazartesi 10:21
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Son olarak Yahya Kemal Mahallesinde asfalt çalışması yapan ekipler, çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini bildirdi.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, asfalt ekiplerinin planlı bir şekilde ilçe genelinde yoğun bir çalışma yaptığını söyledi.

Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Kış aylarında yaptığımız planlama üzerine ekiplerimiz yoğun bir asfalt sezonu geçiriyor. Bu planlama çerçevesinde asfalt plantimizin kapasitesini artırdık. İlçemizin yol standardını yükseltme ve daha iyi şartlara getirme adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ekiplerimiz hem kırsal hem de merkez mahallelerde çalışmaktadır. Şuanda merkez mahallelerde yoğun bir çalışma var. Son olarak Yahya Kemal mahallemizde ekiplerimiz çalışmalarını tamamladı. Ben tamamlanan yolların ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”
 

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Dulkadiroğlu Belediyesi Asfalt Çalışmalarını Sürdürüyor
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