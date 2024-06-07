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Dulkadiroğlu Belediyesi Geçici Kurban Satış Noktası Hizmete Açıldı

Dulkadiroğlu Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurbanlık ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için geçici Kurban Satış Noktası'nı hizmete açtı.

Dulkadiroğlu Belediyesi Geçici Kurban Satış Noktası Hizmete Açıldı

Dulkadiroğlu Belediyesi Geçici Kurban Satış Noktası Hizmete Açıldı

Dulkadiroğlu Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurbanlık ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için geçici Kurban Satış Noktası'nı hizmete açtı.

07 Haziran 2024 Cuma 11:20

Kurban Bayramı süresince açık olacak olan satış noktası, güvenli ve hijyenik bir ortamda kurbanlık temin etmek isteyen vatandaşları bekliyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, kurban satış noktası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Belirlenen geçici alanın belediye ekipleri tarafından düzenlendiğini ifade eden Başkan Akpınar, tüm altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Satıcıların yerlerini belirleyerek faaliyete başladığını hatırlatan Başkan Akpınar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Geçici olarak kurulan Kurban Satış Noktamızda, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar uzman ekiplerimiz tarafından sürekli denetlenmektedir. Amacımız, hemşehrilerimizin kurban alışverişini rahat bir ortamda yapabilmelerini sağlamak,” dedi.

Geçici Kurban Satış Noktası, Yavuz Selim Mahallesi, Yeni Sanayi Sitesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde 24 saat esaslı hizmet verecek.

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Dulkadiroğlu Belediyesi Geçici Kurban Satış Noktası Hizmete Açıldı
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