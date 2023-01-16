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Dulkadiroğlu Belediyesi Restorasyon Projeleriyle Tarihini Yeniden Canlandırıyor

Dulkadiroğlu Belediyesi, kurulduğu günden bu yana ortaya koyduğu restorasyon çalışmalarıyla ilçenin tarihini gün yüzüne çıkarttı. Belediye Başkanı Necati Okay, “Ortaya koyduğumuz çalışmalarla tarihimizi gün yüzüne çıkardık. Bu tarihi değerlerimiz Kahramanmaraş turizminin alt yapısı oldu”

Dulkadiroğlu Belediyesi Restorasyon Projeleriyle Tarihini Yeniden Canlandırıyor

Dulkadiroğlu Belediyesi Restorasyon Projeleriyle Tarihini Yeniden Canlandırıyor

Dulkadiroğlu Belediyesi, kurulduğu günden bu yana ortaya koyduğu restorasyon çalışmalarıyla ilçenin tarihini gün yüzüne çıkarttı. Belediye Başkanı Necati Okay, “Ortaya koyduğumuz çalışmalarla tarihimizi gün yüzüne çıkardık. Bu tarihi değerlerimiz Kahramanmaraş turizminin alt yapısı oldu”

16 Ocak 2023 Pazartesi 14:59

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, göreve geldiği günden bu yana ilçesini her alanda zirveye taşımaya devam ediyor. Sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan Dulkadiroğlu’na sınıf atlatan Başkan Okay, özellikle tarihi konak restorasyonlarıyla ilçenin turizm pastasından pay almasına vesile oldu.
Tarihi Bahtiyar Yokuşu projesi, Dulkadiroğlu Konağı Restorasyonu, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi Konağı, Mutfak Müzesi Konağı ve Tarihi Maraş Araştırmalar Konağı gibi projeleri tamamlayarak hizmete sunan Başkan Okay, bu çalışmaların Divanlı ve Kurtuluş mahallelerinde devam ettiğinin altını çizdi.

TARİHİ KONAKLAR KAHRAMANMARAŞ TURİZMİNİN ALT YAPISI OLDU

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, tarihi konak restorasyonu çalışmalarıyla şehrin turizm alt yapısının oluştuğunu ifade ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü: “İlçemizin turizm anlamında gelişmesi ve kendisine düşen payı alması adına göreve geldiğimiz günden bu yana birçok çalışma yaptık. Bu çalışmaların başında da tarihi sokak sağlıklaştırma projeleri gelmektedir. Tarihimizi ve kültürümüzü yansıtan konaklarımızı bir bir restore ederek turizme kazandırdık. Bu konaklarımızın içerisini de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek şekilde donattık. Mutfak Müzesi, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Dulkadiroğlu Konağı ve Maraş Araştırmalar Konağı bunların başında gelmektedir. Ayrıca Bahtiyar Yokuşu projemizin üçüncü etap çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Birinci ve ikinci etabını tamamladığımız bu projemizde üçüncü etap çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu alanda toplamda 50 adet restorasyon ve cephe yenileme projesi gerçekleştirdik.”

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Dulkadiroğlu Belediyesi Restorasyon Projeleriyle Tarihini Yeniden Canlandırıyor
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