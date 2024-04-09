Dulkadiroğlu Belediyesinden açıklama!

Dulkadiroğlu Belediyesinden yapılan açıklamada şu bilgiler verildi;

“31 Mart 2024 tarihinde yapılan mahalli idareler seçiminde Dulkadiroğlu İlçesi Yeniden Refah Partisi adayı Sayın Mehmet Akpınar seçimleri kazanmıştır.

Geçici seçim sonuçları kamuoyuna 1 Nisan’da ilan edilmiştir.

Seçimleri kaybettiklerini bilmelerine rağmen 1-5 Nisan tarihleri arasında belediyemiz 63 milyon TL borçlandırılmıştır.

Belediyeye ait kiralık araçların Ak Parti teşkilatlarına tahsis edildiği tespit edilmiştir.

1-5 Nisan tarihleri arası yapılan borçlandırma yapılan araç tahsisleri tarafımızdan inceleme altına alınmıştır. Eski yönetimin yaptığı bu borçlanma ve tahsis işlemi en hafifinden etik değerlere aykırıdır.

Ayrıca bayram tatili dönüşüne de üç büyük ihale planlamışlardır.

Bu sebeple oluşan güvensizlik nedeniyle planlanan üç ihale iptal edilmiştir.

Dulkadiroğlu Belediyesi ile ilgili hususlar kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.