Dulkadiroğlu Belediyesinden çadır iddialarına yanıt!

KAMUOYUNUN DİKKATİNE

Yaklaşık bir buçuk ay önce gerçekleşen ve 14 Mayıs seçimi sonrasında yeniden gündeme getirilen Öksüzlü Mahallesi çadır sökme konusu ile ilgili Dulkadiroğlu Belediyesi’ni işaret ederek CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç tarafından yalan, asılsız iddialar gündeme getirilmektedir.



Sosyal medyada ve TV ekranlarında iddia edildiği gibi, Dulkadiroğlu sınırları içerisinde bulunan Öksüzlü Mahallesi’ne Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından herhangi bir çadır kurulmamış, kurulan çadırda Belediye ekipleri tarafından kaldırılmamıştır. Aksine, kurulan çadır özel bir şirket tarafından kurulmuş, süresi doldu iddiasıyla mahalle muhtarının bilgisi dahilinde yine özel firma tarafından kaldırılmıştır.



Bu konu üzerinden, katıldığı parti toplantısında ve özel bir TV kanalında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç yalan söylemektedir. Kaldı ki, yalanını yine partisinin 3’üncü sıra Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Mehmet Bağlar, sosyal medya hesabında ortaya çıkarmıştır. Bağlar, sosyal medyasında, “Öksüzlü mahallemizde Dulkadiroğlu Belediyesi’nin verilen çadırları söktüğüne dair bilgi kirliliği yayılmaktadır. Muhtarımız Hasan Gözükara ile görüştüm, böyle bir olay olmadığını söyledi. İtibar etmeyiniz lütfen.” açıklamasını yapmıştır.



Mahalle sakini tarafından yayınlanan videoda, “Burası Öksüzlü köyü Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi’ne ait’, bir tane büyük bir çadır verildi köyümüze, erzakların konulması için ve şuanda utanmadan bu çadırımızı söküp götürüyorlar. Erzakların hepsi dışarıda kalacak, birkaç saate yağmur yağacak, bu erzakların hepsi ıslanacak. Utanmadan gelip çadırı söküp götürüyorlar. Özel sektöre aitmiş, bir aylığına vermişler.” ifadesi yer almaktadır.

Bu video üzerinden, burada yaşayan vatandaşlarımızın CHP seçmeni olduğu, bu nedenle AK Partili Dulkadiroğlu Belediyesi’nin depremzede vatandaşların imkanlarını elinden aldığı iddia edilmektedir.

Bu hususta gerçek dışı söylemlerle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve Dulkadiroğlu Belediyemiz ile ilgili bir karalama kampanyası yapılmak istenmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın defaatla ifade ettiği gibi, gönül belediyeciliğin bir gereği olarak her vatandaşımıza eşit hizmet götürmekteyiz. Bahse konu mahallemizin seçmen tercihinin yüzde 90 oranda CHP olduğunu bilmekteyiz. Biz herhangi bir ayrım yapmadan hizmet üretmekteyiz. Çevre mahallelerde ve hatta merkez mahallelerimizde ne hizmet üretmişsek, bu mahallemizde de onu yapmaktayız. Yaklaşık 10 yıldır insan odaklı bir hizmet anlayışıyla bu bölgemize her türlü hizmeti ulaştırdık. Mahallemizin yol standardını asfalt ve kilit parke çalışmalarıyla en yüksek seviyeye getirdik. Bunun dışında, sosyal ve kültürel hizmetlerimizi de aksatmadan yapmaktayız.



Öksüzlü mahalle muhtarımız ve mahalle sakinlerimiz de bu husus da gerçek dışı iddialar olduğunu teyit etmektedir.

Bu konuda parti toplantısında ve özel bir televizyon kanalında doğru olmayan bilgilerle açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’u yalanlarına son vermeye, gerçekleri ifade etmeye ve depremzedelerimiz başta olmak üzere tüm kamuoyundan özür dilemeye davet ediyoruz.