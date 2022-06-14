Dulkadiroğlu Belediyesi’nden Sınava Girecek Öğrencilere İpuçları

Dulkadiroğlu Belediyesi, binlerce genç için büyük öneme sahip YKS sınavı öncesi anlamlı bir çalışmaya imza attı. Sınava girecek öğrencileri motive etmek ve sınav stresini azaltmak amacıyla çeşitli ders formüllerini paylaşan Dulkadiroğlu Belediyesi, vatandaşın da takdirini topladı.

Öğrencilerin sınav esnasında aklında bulundurması gereken Matematik formüllerini billboardlarda yayınlayan Dulkadiroğlu Belediyesi, unutulmaması gereken Türkçe yazım kurallarını da hatırlattı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, sınavın önemine değinerek yapılan çalışmanın faydalı olacağını söyledi.

Özellikle şu dönemde öğrencilerin büyük bir stres altında olduğunu hatırlatan Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Gençlerimiz için büyük öneme sahip olan YKS sınavı bu hafta sonu yapılacak. Bu sınav gençlerimize büyük sorumluluk ve stres yüklüyor. Bizler de farklı bir çalışmayla onların bu stresini azaltmayı hedefledik. Billboardlarımızı sınıf tahtasına çevirerek çeşitli formüller yazdık. Bu formüller genç kardeşlerimizin sınavında mutlaka önüne gelecektir. Burada amacımız onlara bu formülleri farklı bir biçimde ezberletmekti. Ben bu tablodan memnun olacaklarını, bir nebzede olsa stresten uzaklaşarak sınavda başarılı olacaklarına inanıyorum. Bu önemli sınavda onlara şimdiden başarılar diliyorum.”