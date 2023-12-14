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Dulkadiroğlu Gençlerle Dolup Taşıyor

Çeşitli faaliyet ve aktivitelerle adından söz ettiren Dulkadiroğlu Muhammet Murat Akkurt Gençlik Merkezi, adeta gençlerle dolup taşıyor.

Dulkadiroğlu Gençlerle Dolup Taşıyor

Dulkadiroğlu Gençlerle Dolup Taşıyor

Çeşitli faaliyet ve aktivitelerle adından söz ettiren Dulkadiroğlu Muhammet Murat Akkurt Gençlik Merkezi, adeta gençlerle dolup taşıyor.

14 Aralık 2023 Perşembe 16:20

Eğitim kurslarının yanı sıra sosyal ve kültürel aktivitelerle adından söz ettiren Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi, Değerler eğitimi programına da ev sahipliği yaptı. Aslanbey Ortaokulu öğrencilerini misafir eden Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi, bu gibi aktivitelerin devam edeceğini bildirdi.


Gençlik Merkezi’nin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri, sosyal ve kültürel aktivite yapmaları adına gençlik merkezleri inşa ettik. Bu alanların gençlerle dolup taştığını görmek bizleri çok memnun etmektedir. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençler için ne yapsak azdır. Onların geleceğini en güzel şekilde inşa etme adına gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.”

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Dulkadiroğlu Gençlerle Dolup Taşıyor
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