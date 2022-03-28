Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi Kursiyerlerinden Örnek Davranış

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi, ortaya koyduğu kurs ve projelerle Kahramanmaraş’a örnek olmaya devam ediyor. Daha önce deprem ve sel mağdurlarına yönelik çalışma yapan Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi Giyim Kursu öğrencileri, bu defa da yaşlılar için kolları sıvadı.

Yaşlılar haftası dolayısıyla çalışma yapan Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi öğrencileri, yaşlılara pijama dikerek Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne teslim etti.

Kurs Eğitmeni Sevim Çıkrıkcı’nın liderliğinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk faaliyetine kursiyerler de büyük ilgi gösterdi.

