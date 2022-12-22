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Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi Tekstil Sektörüne Kalifiye Eleman Yetiştiriyor

Dulkadiroğlu Belediyesi ve Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle başlatılan Tekstil Kursu’nda eğitim gören kursiyerler, ortaya koydukları ürünlerle hazır giyim sektörüne kalifiye eleman olma yolunda ilerliyor.

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi Tekstil Sektörüne Kalifiye Eleman Yetiştiriyor

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi Tekstil Sektörüne Kalifiye Eleman Yetiştiriyor

Dulkadiroğlu Belediyesi ve Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle başlatılan Tekstil Kursu’nda eğitim gören kursiyerler, ortaya koydukları ürünlerle hazır giyim sektörüne kalifiye eleman olma yolunda ilerliyor.

22 Aralık 2022 Perşembe 15:51

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde devam eden eğitim programı sektöre; reçme, overlok, kalıp ve düz sanayi makinesi alanında uzman personel kazandırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren kurs merkezi, kursiyerlerin gelinlik tasarlayarak dikim işlemini gerçekleştirdiğini bildirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, kurs merkezinin gösterdiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu gibi faaliyetleri desteklediklerinin altını çizen başkan Okay, “Gençlik Merkezi’mizde faaliyet gösteren tüm kurslarımızda eğitim gören arkadaşlarımızın başarısıyla gurur duyuyoruz. Özellikle tekstil kursunda ortaya konulan emek ve çaba bizleri mutlu etmektedir. Burada birçok sosyal sorumluluk projesine de imza atıldı. Bunun dışında uzun bir süredir burada eğitim gören kursiyerlerimiz hazır giyim sektörüne tecrübeli bir çalışan olmaya aday konumuna gelmiştir. Ben tüm kursiyerlere başarılar diliyorum.”

Kurs eğitimcisi Sevim Çıkrıkcı’da eğitim ile ilgili bilgiler verdi: “Tekstilde öncü olan Kahramanmaraş’ımızda bu sektöre kalifiye personel yetiştirdiğimizi düşünüyorum. Sektörün yoğun bir şekilde aradığı reçme, overlok, kalıp ve düz sanayi makinesi alanında kalifiye eleman yetiştiriyoruz. Şuan kursiyerlerimiz gelinlik tasarlayıp dikim işlemini yapıyor. Bizlere bu imkanı sunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanımız Necati Okay’a, Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi müdürümüze çok teşekkür ediyorum.”
 

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Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi Tekstil Sektörüne Kalifiye Eleman Yetiştiriyor
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