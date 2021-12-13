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Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde kurslar devam ediyor

Gençlerin eğitimine, sosyal ve sportif aktivitelerine katkı sağlamayı hedefleyen Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde başlatılan kurslar devam ediyor.

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde kurslar devam ediyor

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde kurslar devam ediyor

Gençlerin eğitimine, sosyal ve sportif aktivitelerine katkı sağlamayı hedefleyen Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde başlatılan kurslar devam ediyor.

13 Aralık 2021 Pazartesi 11:09
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Çeşitli kurslar düzenleyerek gençlere hizmetini sürdüren Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde başlatılan Keman, Gitar, Tel Kırma, Kaneviçe, Basit Nakış İğneleri, Çin İğnesi, Makinede Maraş İşi, Türk İşi ve Hesap İşi kurslarının devam ettiği bildirildi. Bu kurslara yeni öğrenci kayıtlarının da yapıldığı ifade edildi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Geleceğimizin teminatı gençlerimizin kendilerini yetiştirmesi, geliştirmesi ve ülkesine yararlı bir birey olması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda inşa ettiğimiz gençlik merkezimiz çalışmalarını sürdürüyor. Şuan onlarca gencimiz bu tesisten faydalanmakta. Özellikle kurs faaliyetlerine gençlerimizin yoğun bir ilgisi var. Bu ilgi nedeniyle gençlik merkezimiz kursları devam ettirmektedir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yönelik hizmetlerimiz artarak devam edecek. Tüm gençlerimizi gençlik merkezimize davet ediyoruz.”

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Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde Kurslar Devam Ediyor
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