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Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinden Kadınlara Girişimcilik Kursu!

Dulkadiroğlu Belediyesi Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi, kadın istihdamının artması ve kadın girişimcilerin istifade etmesi amacıyla kurs düzenledi. Avrupa Birliği tarafından da desteklenen projenin eğitimini WINNER uygulama ekibi verdi.

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinden Kadınlara Girişimcilik Kursu!

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinden Kadınlara Girişimcilik Kursu!

Dulkadiroğlu Belediyesi Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi, kadın istihdamının artması ve kadın girişimcilerin istifade etmesi amacıyla kurs düzenledi. Avrupa Birliği tarafından da desteklenen projenin eğitimini WINNER uygulama ekibi verdi.

30 Kasım 2023 Perşembe 15:56

Muhammet Murat Akkurt Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinde düzenlenen kurs programına ilgi yoğun oldu. Hackathon programı kapsamında 8 haftalık bir programa tabi tutulan kursiyerler, eğitim sonunda kursiyerlere sertifikaları verildi.

Kurs ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları söyledi: “Avrupa Birliği tarafından desteklenen bu özel proje, WINNER uygulama ekibi tarafından hayata geçirilen 8 haftalık bir Hackathon programıdır. Bu program, Avrupa çapında kadın girişimciliğini ön plana çıkarmayı ve katılımcılara kendi girişimcilik fikirlerini hayata geçirme fırsatı sunmayı hedefliyor.Bölgesel çapta oluşturulan gruplar, katılımcıların girişimcilik fikirlerini tanımlamalarını ve bu fikirleri somut prototiplere dönüştürmelerini amaçlıyor. Eğitim süreci boyunca edinilen bilgi, beceri ve kavramlar, hem bireysel hem de takım çalışmalarıyla uygulanacak.Proje mentörları, katılımcılara rehberlik edecek ve sürecin yüksek kalitede ilerlemesini sağlayacak. Ayrıca, bir izleme süreci ile nihai sunumların ve davranış kurallarının standartları korunacak. Programın amacı, heyecan verici, açık ve iyi organize edilmiş bir süreçle WINNER topluluğu içerisindeki bağlantıları güçlendirmektir.Bu Hackathon programı, Avrupa Birliği'nin desteğiyle, kadın girişimcilerin sektördeki varlığını ve etkisini arttırmayı hedeflemektedir. Kadın girişimcilerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyorum.”

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Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinden Kadınlara Girişimcilik Kursu!
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