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Dulkadiroğlu kamu külliyesi hizmete başladı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın ortaya koyduğu önemli projelerden olan Kamu Külliyesi Projesi’nde sona gelindi. Dulkadiroğlu Belediye Hizmet Binası’nın hizmete başladığı külliye alanında, Dulkadiroğlu Kaymakamlığı da taşınma için gün sayıyor.

Dulkadiroğlu kamu külliyesi hizmete başladı

Dulkadiroğlu kamu külliyesi hizmete başladı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın ortaya koyduğu önemli projelerden olan Kamu Külliyesi Projesi’nde sona gelindi. Dulkadiroğlu Belediye Hizmet Binası’nın hizmete başladığı külliye alanında, Dulkadiroğlu Kaymakamlığı da taşınma için gün sayıyor.

24 Temmuz 2020 Cuma 18:47

Dulkadiroğlu ilçesinin kamu hizmetlerinin daha kolay ve kaliteli sağlanması amacıyla Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay tarafından projelendirilen Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi’nde hizmet süreci başladı. Belediye Hizmet Binaları, Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğü binalarının tamamlandığı külliye alanında, Belediye Hizmet Binaları hizmet vermeye başladı.
İlçenin sosyal ve ekonomik anlamda gelişmesine de büyük katkı sağlaması hedeflenen Kamu Külliyesi, yeni ticari alanların oluşmasına ve ilçe merkezinin yeniden şekillenmesine de vesile oldu.


DULKADİROĞLU’NUN YENİ MERKEZİ BU ALANDIR
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Külliye Projesinin ilçenin merkezini şekillendirdiğini söyledi. Başkan Okay, konuyla ilgili sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Göreve geldiğimiz gün ilçemizin hem sosyal hem de ekonomik anlamda kalkınması için büyük projeler yapacağımızı söylemiştik. Bu çalışmaların başında da önceliğimiz kamu hizmetlerinin bir noktada sağlanması ve yeni bir ilçe merkezi oluşmasıdır. Bunu sağlamak için de Kamu Külliyesi projesini geliştirdik. Şuanda hizmet binalarının tamamlandığı kamu külliyesi faaliyete başladı. Külliyenin bulunduğu alan yeni Trabzon Caddesi olmaya adaydır. Bu bölge külliyenin sağladığı ekonomik kalkınmayla daha da gelişecek ve büyüyecektir.”
KAMU HİZMETLERİ KOLAYLAŞACAK
Kamu hizmetlerinin daha kolay ve kaliteli sağlanacağını aktaran Başkan Okay, şunları aktardı: “Kamu Külliyesi ile vatandaşımızın kamu hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırıyoruz. İlçemiz içerisinde dağınık bir yapısı olan kamu kurumlarını külliye alanında bir araya getirdik. Örneğin hem belediyede hem de kaymakamlıkta işi olan bir vatandaşımız, işini daha kolay ve hızlı bir şekilde yapacaktır. Bunun yanı sıra akıllı bina sistemleriyle de kamu hizmetleri daha kaliteli hale getirilmiştir. Vatandaşlarımızın otopark sorunu yaşamadan, daha ferah ve hızlı bir şekilde bu alandan faydalanacağını belirtmek istiyorum.”


BELEDİYE HİZMET BİNASINI TAŞIDIK
Dulkadiroğlu Belediye Hizmet Binası’nın hizmete başladığını aktaran Başkan Okay, “Belediye hizmet binalarımızı külliyeye taşıdık. Şuanda vatandaşlarımıza bu alanda hizmet vermeye başladık. Vatandaşlarımızın kaliteli hizmet alması adına hizmet binamız içerisinde ne gerekiyorsa yaptık. Ayrıca vatandaşlarımız için ferah ve güzel bekleme alanları yaptık. Yine külliye alanı içerisinde özel yeşil alanlar oluşturarak vatandaşlarımızın nefes alacağı alanları oluşturduk. İnşallah bundan sonra belediyemiz külliye içerisinde hizmet verecekler. Ben tüm vatandaşlarımızın alanımızı ziyaret etmesini ve bu güzel alanda vakit geçirmelerini tavsiye ediyorum.”
İLÇE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK
Külliye alanının ekonomiye olan katkılarını da aktaran Başkan Okay, “Külliye alanımız ilçemize ekonomik de bir katkı sağlıyor. Şuanda bulunduğu alanda vatandaşlarımız emlak açısından çok önemli kazanımlar elde etti. Ayrıca bu alanda oluşacak olan ticari alanlarda çok büyük katkı sağlayacak. İlçemizin yeni bir çarşısı ve ticaret alanı oluşacak. Ben külliyenin daha çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah Dulkadiroğlu ilçemizi daha güzel yarınlara taşıyacağız. Bunun için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.”

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Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi Hizmete Başladı
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