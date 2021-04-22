Dulkadiroğlu Ülkü Ocakları başkanlığına yeni isim

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar, Dulkadiroğlu Ülkü Ocakları'nda gerçekleştirilen Bayrak değişimiyle ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ''Dulkadiroğlu Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığına Ahmet Karcı atanmıştır. Rabbim muaaffak etsin. Görevi devreden ve İl Ocak Yönetimimizde birlikte çalışmaya devam edeceğimiz Bayram Kiraz'a emeklerinden dolayı teşekkür ederim.'' dedi.



GEÇMİŞ DÖNEM İLÇE OCAK BAŞKANLARI BAYRAK DEĞİŞİMİ TÖRENİNDE



Dulkadiroğlu Ülkü Ocakları'nda gerçekleştirilen Bayrak değişimi töreninde, geçmiş dönem İlçe Ocak Başkanlarını bir araya getirerek anlamlı bir birliktelik sağlayan Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar, yaptığı açıklamada, ''Bugünkü bayrak değişiminde; Dulkadiroğlu Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığımızın kurulduğu günden bu yana İlçe Ocak Başkanlığı görevinde Bayrağımızı şan ve şerefle taşıyıp bir sonraki Dava arkadaşına teslim eden geçmiş dönem İlçe Ocak Başkanlarımızla cansız bir kare. Her zaman söylediğimiz gibi, Baki olan bizler değil, Davamız, Teşkilatımız ve Şehitlerimizin emaneti olan makamlardır." dedi.