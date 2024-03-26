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Dulkadiroğlu’na 10 adet yeni sosyal tesis

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, göreve geldikleri günden bu yana 35 adet sosyal tesis inşa ettiklerini ifade ederek, yeni dönem için 10 adet tesis projesi hazırladıklarını söyledi.

Dulkadiroğlu’na 10 adet yeni sosyal tesis

Dulkadiroğlu’na 10 adet yeni sosyal tesis

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, göreve geldikleri günden bu yana 35 adet sosyal tesis inşa ettiklerini ifade ederek, yeni dönem için 10 adet tesis projesi hazırladıklarını söyledi.

26 Mart 2024 Salı 11:07

Yeni dönem projelerini sıralayan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, sosyal tesis projelerinin devam edeceğini duyurdu. Son iki dönemde ilçesinin kırsal mahallelerine toplamda 35 adet sosyal tesis inşa ettiğini ifade eden Başkan Okay, yeni dönem için de 10 adet planladıklarını duyurdu.

Çok amaçlı olarak inşa edilen sosyal tesislerin, asrın felaketinde çok büyük görev üstlendiğini dile getiren Başkan Okay, yapılacak olan sosyal tesis çalışmaları ile ilgili şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz günden bu yana özellikle kırsal mahallelerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çeşitli sosyal tesis projelerini tamamlayarak hizmete sunduk. Bu tesislerimiz mahallelerimize çok amaçlı bir şekilde hizmet etmektedir. Sosyal tesislerimiz düğün, taziye, toplantı ve etkinlik alanı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca çeşitli projelerle sosyal tesislerimiz etüt ve eğitim salonu olarak da kullanılmıştır. Yine asrın felaketinde bu alanlar barınma, lojistik ve toplanma alanı olarak kullanılmıştır. Böyle zor bir zamanda büyük bir görev üstlenmesi bizleri de ayrıca memnun etmiştir. Bu sebeple yeni dönem çalışmalarımıza 10 adet daha sosyal tesis projesi ekledik. İhtiyaç duyulan bölgelerde bu tesislerimizi inşa ederek vatandaşımızın hizmetine sunacağız.”
 

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Dulkadiroğlu’na 10 Adet Yeni Sosyal Tesis
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