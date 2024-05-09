Dulkadiroğlu’nda Aydoğan özel kalem müdürü oldu!

Belediye Başkanı Mehmet Akpınar'ın, tecrübeli kadro oluşturma çabaları devam ediyor.

Başkan Akpınar, belediye başkan yardımcılarının yanı sıra bazı müdürlerin de görev yerlerini değiştirmeye başladı.

Bu kapsamda Özel Kalem Müdürlüğü görevine eğitimci Adem Aydoğan'ı atayan Başkan Akpınar, yeni görevinde Aydoğar'a başarılar diledi.

Yeni görevine başlayan Adem Aydoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dulkadiroğlu Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü görevini şahsıma tevdi eden değerli başkanım Mehmet Akpınar'a ve desteklerini her zaman yanımda hissettiğim kıymetli dostum Fatih Yıldız'a çok teşekkür ediyorum. Rabbim bize tevdi edilen emanete hakkıyla riayet etmeyi nasip eylesin. Dualarınıza talibim." şeklinde konuştu.