Dulkadiroğlu’nda deprem konutları yükseliyor!

Bölgesinde yapımı devam eden toplu konut projelerinde incelemelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, projelerin çok hızlı ilerlediğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan projelerde sona gelindiğini ifade eden Başkan Okay, “Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Konutlarımız hızla yükseliyor” dedi.

Başkan Okay, konutlarla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Depremden kısa bir süre sonra yapımı başlayan konutlar ile ilgili süreci yakından takip ediyoruz. Şuanda gelinen noktada çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını gördük. Örnek dairelerde incelemelerde bulunduk. Vatandaşlarımızın bu konutlarda sağlıklı ve huzurlu bir ömür sürmesini diliyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Kısa sürede böyle büyük bir projenin bu aşamaya gelmesi devletimizin gücünü göstermektedir. Vatandaşlarımız bu hususta rahat olsunlar. Devletimiz her zaman onların yanındadır.”