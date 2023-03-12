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Dulkadiroğlu’nda Konteynır Çarşılar Hazır

Depremde zarar gören ve yıkılan iş yerleri için yapılan çalışmalar sonucunda Dulkadiroğlu ilçesinde 4 farklı noktada konteynır çarşılar oluşturuldu.

Dulkadiroğlu’nda Konteynır Çarşılar Hazır

Dulkadiroğlu’nda Konteynır Çarşılar Hazır

Depremde zarar gören ve yıkılan iş yerleri için yapılan çalışmalar sonucunda Dulkadiroğlu ilçesinde 4 farklı noktada konteynır çarşılar oluşturuldu.

12 Mart 2023 Pazar 11:54

Atatürk meydanı, Egemenlik mahallesi, Beyazıtlı mahallesi ve Ballıca mahallesinde belirlenen yerlere konteynırların montajı tamamlandı.

İş yerleri zarar gören ve yıkılan esnafın ticaretini sürdürmesi ve vatandaşa hizmet etmesi adına yapılan çalışmalar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, hayatı normalleştirme adına birçok çalışma yapıldığının altını çizdi.

Bu kapsamda konteynır çarşıların oluşturulduğunu ifade eden Başkan Okay, değerlendirmesinde şunları söyledi: “Bu büyük felaketin yaralarını sarma adına bir çok çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalardan bir tanesi de çok büyük mağduriyet yaşayan esnafımız oldu. İş yerleri zarar görmeyen esnaflarımızın büyük bir bölümü çalışmaya başladı. İş yerleri zarar gören esnafımız için de konteynır çarşılar oluşturuldu. İlçemiz sınırları içerisinde şuanda dört farklı bölgede bu çarşılar oluşturuldu. Talepler doğrultusunda yeni alanlarda oluşturulacak. Burada amaç esnafımızın ticari hayatını sürdürmesi ve hayatın normalleşmesidir. Bu noktada çalışmaların sürdüğünün altını çizmek istiyorum. İnşallah bu büyük felaketin yaralarını hep birlikte saracağız.”

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Dulkadiroğlu’nda Konteynır Çarşılar Hazır
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