Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
EGD 6. Olağan Genel Kurul'u yapıldı
EGD 6. Olağan Genel Kurul'u...
Gençlerimiz İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz
Gençlerimiz İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz
Başkan Okay, Engellilere Yönelik Pozitif Ayrımcıyız
Başkan Okay, Engellilere Yönelik Pozitif...
Başkan Güngör’den Kuybu’ya Tebrik
Başkan Güngör’den Kuybu’ya Tebrik
Dulkadiroğlu’ndan asfalt çalışması
Dulkadiroğlu’ndan asfalt çalışması

Dulkadiroğlu’nda Metruk Binalar Yıkılıyor

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan metruk binalar ile ilgili başlattığı inceleme sonrasında yıkım çalışması başlattı. Ekipler, İsa Divanlı mahallesinde tespit edilen metruk binayı kontrollü bir şekilde yıktı.

Dulkadiroğlu’nda Metruk Binalar Yıkılıyor

Dulkadiroğlu’nda Metruk Binalar Yıkılıyor

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan metruk binalar ile ilgili başlattığı inceleme sonrasında yıkım çalışması başlattı. Ekipler, İsa Divanlı mahallesinde tespit edilen metruk binayı kontrollü bir şekilde yıktı.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 11:39
banner459

Dulkadiroğlu Belediyesi, kamu güvenliği açısından tehlike oluşturan yapılar ile ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda tespit edilen metruk binalar ile ilgili işlem yapan Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri, yıkım çalışması yaptı.

İsa Divanlı mahallesinde bulunan metruk bir binada yıkım çalışması gerçekleştiren ekipler, vatandaşların güvenliği ve mahallenin huzuru için bu çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Okay, şunları kaydetti: “Vatandaşlarımızın can güvenliği ve huzuru açısından önemli gördüğümüz metruk binalar konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bugüne kadar birçok kullanıma elverişsiz binayı yıkarak alanını temizledik. Bu hususta gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Ekiplerimizin tespitleri doğrultusunda gerekli incelemeler yapılarak bu çalışmalar yürütülmektedir. Burada amaç başta da belirttiğim üzere vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğidir. Son olarak İsa Divanlı mahallemizde bu çalışmayı yaptık. Ekiplerimiz belirledikleri yerlerle ilgili de çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürmektedir.”

Son Güncelleme: 11.05.2022 19:03
Anahtar Kelimeler:
Dulkadiroğlu’nda Metruk Binalar Yıkılıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KSÜ ve DOĞAKA arasında müze sözleşmesi
KSÜ ve DOĞAKA arasında müze sözleşmesi
Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata uyumu sporla kolaylaşacak
Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata uyumu sporla kolaylaşacak
Biz birlikte güçlüyüz bahar şenliğine davet
Biz birlikte güçlüyüz bahar şenliğine davet
Kahramanmaraş’ta ana arı yetiştirilecek
Kahramanmaraş’ta ana arı yetiştirilecek
Kahramanmaraşlı Profesörün Eserleri 53 Ülkenin Kütüphanesine Girdi
Kahramanmaraşlı Profesörün Eserleri 53 Ülkenin Kütüphanesine Girdi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber