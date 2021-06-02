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Dulkadiroğlu’nda Sokak İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin ilçe genelinde başlattığı sokak iyileştirme çalışmaları kapsamında Çokyaşar ve Mamaraş mahallelerinde sokaklara kilit parke döşemesi devam ediyor.

Dulkadiroğlu’nda Sokak İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor

Dulkadiroğlu’nda Sokak İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin ilçe genelinde başlattığı sokak iyileştirme çalışmaları kapsamında Çokyaşar ve Mamaraş mahallelerinde sokaklara kilit parke döşemesi devam ediyor.

02 Haziran 2021 Çarşamba 16:27
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Yaz aylarının gelmesiyle asfalt ve kilit parke çalışmalarına hız veren Dulkadiroğlu Belediyesi, ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri ekipleri Çokyaşar ve Mamaraş mahallelerinde kilit parke çalışması yaparak çalışmalarını sürdürdü.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Yaz aylarının gelmesiyle ekiplerimiz cadde ve sokaklarımızın iyileştirilmesi adına çalışmalara başladı. Bu noktada şuanda ilçe genelinde çalışmalar yapılmaktadır. Şuanda parke ekibimiz Çokyaşar ve Mamaraş mahallelerimizdeki kilit parke çalışmalarını yapıyorlar. Bu çalışmalarla sokaklarımız daha sağlıklı hale gelmektedir. Vatandaşlarımızın ulaşım noktasında sıkıntı yaşamaması adına bu çalışmalarımızı özenle sürdürüyoruz. Ekiplerimiz tüm mahallelerimizde bu yöndeki çalışmalarını yaz boyu devam ettirecekler.”

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